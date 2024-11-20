18歲烏克蘭妹來台追愛突悔婚　「對不起他媽媽」

記者陳俊宏／綜合報導

烏克蘭18歲女生Julia來台求愛，本來打算跟台灣未婚夫結婚，卻突然分手，她因此選擇離台，「我想跟他媽媽道歉，因為感覺我讓她失望了，媽，對不起。」

Julia接受《不要鬧工作室》訪問指出，她在烏克蘭出生，待到10歲，之後爸媽帶她搬到波蘭華沙，在一次機緣下，在朋友的餐廳聚餐上認識未婚夫。

▼Julia和台灣未婚夫分手。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Julia說，她專程飛來台嫁給未婚夫，但突然發生一些很遺憾的事情，和對方分手，「我知道他內心深處是一個好人，也許我才是問題所在，也許因為我18歲，不懂什麼是愛。我真心覺得我不是個好女友，我覺得他還是找另一個更適合的人比較好。」

Julia謝謝前任、前任的爸媽和阿嬤照顧，「我要感謝他們這一整個月的熱心照顧，我想跟他媽媽道歉，因為感覺我讓她失望了，媽，對不起。」

Julia選擇離台，飛去泰國，至於到泰國要做什麼？她坦言，自己其實也不知道，但很想工作，想做點事情，也許朋友可以幫忙介紹工作，或她可能去中國。

▼Julia向前任的媽媽道歉。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

