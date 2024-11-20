　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

18歲烏克蘭妹來台追愛突悔婚　「對不起他媽媽」

記者陳俊宏／綜合報導

烏克蘭18歲女生Julia來台求愛，本來打算跟台灣未婚夫結婚，卻突然分手，她因此選擇離台，「我想跟他媽媽道歉，因為感覺我讓她失望了，媽，對不起。」

Julia接受《不要鬧工作室》訪問指出，她在烏克蘭出生，待到10歲，之後爸媽帶她搬到波蘭華沙，在一次機緣下，在朋友的餐廳聚餐上認識未婚夫。

▼Julia和台灣未婚夫分手。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Julia說，她專程飛來台嫁給未婚夫，但突然發生一些很遺憾的事情，和對方分手，「我知道他內心深處是一個好人，也許我才是問題所在，也許因為我18歲，不懂什麼是愛。我真心覺得我不是個好女友，我覺得他還是找另一個更適合的人比較好。」

Julia謝謝前任、前任的爸媽和阿嬤照顧，「我要感謝他們這一整個月的熱心照顧，我想跟他媽媽道歉，因為感覺我讓她失望了，媽，對不起。」

Julia選擇離台，飛去泰國，至於到泰國要做什麼？她坦言，自己其實也不知道，但很想工作，想做點事情，也許朋友可以幫忙介紹工作，或她可能去中國。

▼Julia向前任的媽媽道歉。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獻花中華隊爆紅！　「華航最正地勤」IG限動藏跳舞片
蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙
公務員遭霸凌輕生！許銘春稱勞動部員額不足　人事總處說話了
12強中華隊曾頌恩「回程沒有相親位」了　原因曝光
法拉利姐哭窮卻捧「百萬現金」買房！鄰怨被歌聲吵醒　房仲爆真相
快訊／07:52花蓮縣規模4「極淺層地震」　最大震度2級
阿兵哥約旅館打手遊變一夜戰3次　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次
快訊／國1「6車追撞」　紫爆回堵10公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獻花中華隊爆紅！　「華航最正地勤」IG限動藏跳舞片

地獄配菜合體！螢光咖哩加三色豆　他絕望喊：老闆你夠狠

Threads新一代網紅！　叔的神回覆吸來上萬粉

快訊／07:52花蓮縣規模4「極淺層地震」　最大震度2級

天蠍排第2名！　「抓狂時最恐怖」星座情人Top4　

18歲烏克蘭妹來台追愛突悔婚　「對不起他媽媽」

高科大黑幕！32萬可買「博士學位」　教授還性侵女學生

AIT職員女兒台灣上學「靠萬金油抗體罰」　談1亞洲觀念國外行不通

台中科技大學囂張校長　強升女祕書、推性侵犯當評委

新生和平天橋再見！橋面凌晨拆除落地　護橋團體淚喊別拆

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

孫生幫出獄媽找「月租4千」住處　寧上心靈課也不同住：很可怕

高雄晚間槍響！車手拒捕衝撞　警連開2槍...1嫌遭逮1嫌落跑

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

獻花中華隊爆紅！　「華航最正地勤」IG限動藏跳舞片

地獄配菜合體！螢光咖哩加三色豆　他絕望喊：老闆你夠狠

Threads新一代網紅！　叔的神回覆吸來上萬粉

快訊／07:52花蓮縣規模4「極淺層地震」　最大震度2級

天蠍排第2名！　「抓狂時最恐怖」星座情人Top4　

18歲烏克蘭妹來台追愛突悔婚　「對不起他媽媽」

高科大黑幕！32萬可買「博士學位」　教授還性侵女學生

AIT職員女兒台灣上學「靠萬金油抗體罰」　談1亞洲觀念國外行不通

台中科技大學囂張校長　強升女祕書、推性侵犯當評委

新生和平天橋再見！橋面凌晨拆除落地　護橋團體淚喊別拆

「台灣Nissan Juke」即將停售剩不到10輛！百萬進口休旅又少1款

川普宣佈提名電視名人奧茲　任美國醫療重要部門負責人

《選罷法》藍綠甲動交鋒！　王鴻薇：今天就是要送出委員會

快訊／台南民宅凌晨大火！屋內4人一度受困　1傷送醫

獻花中華隊爆紅！　「華航最正地勤」IG限動藏跳舞片

選罷法綠佔領主席台！　麥玉珍現身問「演哪齣」

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

生前陳情無果男墜樓表抗議　新北市府：有稽查三次

地獄配菜合體！螢光咖哩加三色豆　他絕望喊：老闆你夠狠

女明星不能變胖！《影后》4女星「激瘦菜單」大公開

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

生活熱門新聞

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

不只麥當勞、必勝客！饗食天堂也喊漲

4縣市大雨！　入秋最強冷空氣下周到

薄瓜瓜來台娶妻！奢華婚前趴喊卡原因曝光

新生和平天橋再見！　護橋團體淚喊：不要拆

外送員詛咒負評者：已有人車禍往生

11月下旬「超強運四生肖」

高科大32萬可買「博士學位」　教授還性侵女學生

作家PO圖「贏球台灣隊，輸球中華隊」

18歲烏克蘭妹來台追愛突悔婚　「對不起他媽媽」

旺到2025年！秋冬3星座「好運超強勁」

天蠍排第2名！　「抓狂時最恐怖」星座情人Top4　

AIT職員女兒台灣上學「靠萬金油抗體罰」　談1亞洲觀念國外行不通

更多熱門

相關新聞

烏克蘭首度朝俄境內射美製長程飛彈　俄誓作出相應回應

烏克蘭首度朝俄境內射美製長程飛彈　俄誓作出相應回應

烏克蘭今天首度朝俄羅斯境內發射美製長程飛彈。俄國外長拉夫羅夫表示，這是西方對俄戰爭的新階段，俄國將作出相應回應。

AIT職員女兒台灣上學「靠萬金油抗體罰」　談1亞洲觀念國外行不通

AIT職員女兒台灣上學「靠萬金油抗體罰」　談1亞洲觀念國外行不通

俄烏戰爭將如何發展？　深入解析未來走向

俄烏戰爭將如何發展？　深入解析未來走向

普丁降低「動用核武」門檻！

普丁降低「動用核武」門檻！

中美代表聯合國激辯！　耿爽皺眉推麥克風「二次回擊」美代表

中美代表聯合國激辯！　耿爽皺眉推麥克風「二次回擊」美代表

關鍵字：

不要鬧工作室烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

不只麥當勞、必勝客！饗食天堂也喊漲

青山宮遶境爆「警要參加者名單」　主辦怒拒

4縣市大雨！　入秋最強冷空氣下周到

少棒球員街上「鴨子走路」！總教練道歉了

陳啟昱「酒店名花小三」起底！　甜美御姐讓他拋妻棄子

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面