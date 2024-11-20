AIT職員女兒台灣上學「靠萬金油抗體罰」　談1亞洲觀念國外行不通

記者張靖榕／綜合報導

塔拉（Tara）是一位父親來自美國、母親是台灣人的混血女孩，日前接受「不要鬧工作室」專訪，分享在台灣求學的經歷與觀點。她坦言，許多人對台灣教育存的刻板印象是填鴨式教育，都好奇她為何不選擇到美國就學；但她認為，台灣的教育環境並不比美國差，台灣人應該更自信一點，但她也指出，長輩常傳遞的一個「亞洲觀念」，在國外反而會讓自己吃虧。

▲塔拉分享台美生活經驗與教育環境的看法。（圖／翻攝YouTube頻道「不要鬧工作室」，下同）



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台美愛情結晶

影片中，塔拉介紹自己的家庭背景，喜愛歷史的父親年輕時到台灣學中文，有次逛夜市吃冰時，與鄰桌的台灣女生搭話聊起天來，回美國後雙方寫信展開遠距離交往，後來女生飛去美國與父親結婚，那就是塔拉的母親。

父親後來在美國在台協會（AIT）工作，母親則在英國在台辦事處任職，因此塔拉從小就在台灣接受教育。

塔拉國中時進入一所非常嚴格的私立國中，她提到，「學校很喜歡體罰，所以我每天都帶著萬金油去學校，塗在手上減輕疼痛。」然而這樣的教育方式讓她的父母無法接受，於是決定在她就讀半年後，將她接回家自行教育。直到高中才讓塔拉再次回到台灣的教育體系。

台灣其實有很多種教育選擇

面對外界對她留在台灣求學而不去美國的好奇，塔拉表示，儘管有過體罰的經歷，但她認為台灣的教育環境並不比美國差。她指出，台灣其實有多種教育方式可以選擇，並不一定要跟著填鴨式教育成長，「沒有人能保證我到美國就一定會比較好。我很珍惜我現在的生活，所以我覺得台灣應該更有自信，每個社會和文化都有它獨特的價值與特色。」

僵化的概念會讓人吃虧

相比教育，塔拉認為，台灣以及許多亞洲國家，長輩常教導子女做人要圓滑、不要與人爭的「觀念」，在國外未必行得通，反而更容易被人踩在腳底下。她18歲到英國參加打工換宿時，面對剝削員工的慣老闆，她卻秉持著「乖巧亞洲女生」的想法，對老闆的無理要求逆來順受，直到最後幾個月在其他員工的影響下，一行人才一起去總部抗議，也成功讓慣老闆「走人」。

不論台灣或美國，塔拉說，「基本上沒有誰比誰好，或誰比誰不好，大家都有獨特的價值，每個社會都有自己獨特的文化和特色，最重要的是要建立信心，不要去覺得『我沒有他有，他沒有我有』這樣子的去做比較。」