普丁降低「動用核武」門檻！　回應美國鬆綁烏克蘭武器限制

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日簽署批准，修訂該國核理論（nuclear doctrine），降低動用核武的門檻。外界普遍解讀，此舉旨在回應拜登政府17日「首度」放鬆武器限制，允許烏克蘭使用美援武器，打擊俄羅斯境內目標。

CNN、美聯社、路透社等外媒報導，俄羅斯最新修訂的核理論宣稱，一個無核國家，在擁核國家的「支持或參與之下」，針對俄羅斯發動常規武器攻擊，將被視為針對俄羅斯聯邦的聯合攻擊。

儘管內文並未具體說明，此類攻擊是否「一定」引發核武回應，但與先前的版本相比，詳細描述了俄羅斯動用核武的條件，包括涉及戰機、無人機、彈道及巡弋飛彈、其他飛行器的大規模空襲。而過去的版本僅稱，動用核武條件是「接獲針對俄羅斯或其盟友領土發射彈道飛彈的可靠資訊。」

普丁批准修訂核理論，不僅是在美國鬆綁烏克蘭武器限制的2天之後，也正值烏俄戰爭邁入1000天。此前，莫斯科已經表示，拜登政府的最新決定，將導致烏克蘭戰爭危險升級。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）19日表示，這些變化意味著「在針對俄羅斯或白俄羅斯，使用常規武器進行侵略時，俄羅斯聯邦保留使用核武的權利。」他強調，這份文件的重點是，核威懾旨在確保潛在對手「了解針對俄羅斯聯邦或其盟友發動侵略時，將不可避免遭受報復。」