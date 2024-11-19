　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

員工遭詐欠百萬向老闆借錢　瑞芳警、虎山實業辦理識詐座談

▲瑞芳警攜手虎山實業。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲新北市瑞芳警分局攜手虎山實業共同辦理識詐座談。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜、警察局廖訓誠期望能持續有效降低詐欺案件，打擊詐騙集團，撰寫給企業主的「一封信」。信件寄出後，位於瑞芳工業區內的「虎山實業股份有限公司」董事長看到信件，想起曾有員工因為誤信詐騙集團，欠銀行百萬，甚至還直接跟他開口借錢，覺得真的有需要進行一場識詐講習，直接與瑞芳分局聯繫，希望前往指導識詐技巧。

▲瑞芳警攜手虎山實業。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲瑞芳警分局長李智源提醒，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組」詐騙群組。

在座談會上，瑞芳警分局識詐宣講團先將轄內常見詐騙手法做分析，並以「假投資」及「假交友」為詐騙案件較常發生手法，將真實案例做成「小故事」分享給現場的員工，也一一解析詐騙手法，成功獲得廠內員工的回應，表示自己日前真的遇到詐騙，但想起曾在地方上看過偵查隊類似的活動宣導，所以沒被騙成功。

瑞芳警分局長李智源提醒，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組」詐騙群組，假投資詐騙的關鍵字「保證獲利」、「內線明牌」、「穩賺不賠」及「出金繳保證金」等，切勿輕信；另要特別留意「假交友結合投資詐騙」的手法，此類詐騙常由詐騙者先假裝成為網路上的好友或戀愛對象，便引誘受害者投入其所謂的「高收益投資計劃」。 民眾如有任何問題盡速撥打165反詐騙專線或110查證，守護自己的財產。

▲瑞芳警攜手虎山實業。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►走私近9百公斤愷他命！運毒集團漁船送貨入台遭逮　18人羈押禁見

►保一警援交14歲少年！還跟同事炫耀「O未成年」　花2000洩慾慘了

►營養午餐有蟲蠕動！無良廠商買國外雞腿充國產騙獎金　4人被起訴

►基隆男跳進化糞池「全身沾滿大便」！警消水柱幫洗澡　背後原因曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
基隆男打「流感+新冠」疫苗！　5hrs後口吐白沫身亡
40多歲女染流感亡！咳一周才就醫　急診當天過世
批評金與正！北韓居民怒「無知女人懂個屁」　全家人隔天被消失
余天自爆賣掉8間房！　怨民進黨：欠我太多
30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家
泡麵土地公廟爆紅　2女搬整箱+搜刮20碗！廟方氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最慘綠帽夫！妻偷拍性愛片給小王　他6年後收「床戰硬碟」崩潰

朱學恒強吻鍾沛君調解價碼曝！二審法官認為有誠意　少判3個月

桃園貨車連撞營區外變電箱、拖吊車　19歲駕駛一度受困

基隆男打「流感+新冠」疫苗！5hrs後胸痛口吐白沫倒地　送醫不治

通緝犯跑路半年栽了！警搜出4槍2彈　子彈來源「當兵時偷的」

員工遭詐欠百萬向老闆借錢　瑞芳警、虎山實業辦理識詐座談

「不匯錢就消失在你的世界」　南投翁匯20萬給女網友遭攔阻

高雄泡麵土地公廟爆紅引宵小　2女搬整箱+搜刮20碗！廟方氣炸

國道離奇事故！越南6移工肇事步行下國道　3小時後2人到案

驚險圍捕畫面曝！詐團車手自撞水泥牆還想撞員警　遭連轟11槍逮捕

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

最慘綠帽夫！妻偷拍性愛片給小王　他6年後收「床戰硬碟」崩潰

朱學恒強吻鍾沛君調解價碼曝！二審法官認為有誠意　少判3個月

桃園貨車連撞營區外變電箱、拖吊車　19歲駕駛一度受困

基隆男打「流感+新冠」疫苗！5hrs後胸痛口吐白沫倒地　送醫不治

通緝犯跑路半年栽了！警搜出4槍2彈　子彈來源「當兵時偷的」

員工遭詐欠百萬向老闆借錢　瑞芳警、虎山實業辦理識詐座談

「不匯錢就消失在你的世界」　南投翁匯20萬給女網友遭攔阻

高雄泡麵土地公廟爆紅引宵小　2女搬整箱+搜刮20碗！廟方氣炸

國道離奇事故！越南6移工肇事步行下國道　3小時後2人到案

驚險圍捕畫面曝！詐團車手自撞水泥牆還想撞員警　遭連轟11槍逮捕

78公斤黑歷史曝！正妹新人「為了五月天」狂減30公斤出道

超人氣Coser賭輸全脫了　「渾圓露骨照」免費看粉絲全嗨翻

11歲童騎腳踏車外出未歸　家長著急求助…潮州警1小時後找回

每天看200部A片！男大生1原因陷「瘋狂手淫+多人運動」恐怖性成癮

最慘綠帽夫！妻偷拍性愛片給小王　他6年後收「床戰硬碟」崩潰

全球首座無人機空戰中心　尼米茲級航母「布希號」完成海試

志願役「提高加給」超香？免考試+終身俸　在職公務員：想簽了

明年航空貨運長約價看漲　但現貨價、中美與中歐航線疑慮高

大專棒球聯賽94校爭霸 四組120隊挑戰榮耀

史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

社會熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

柯文哲自爆還有2大案　喊辭主席指定接班人

苗栗驚悚車禍！晨運婦小跑橫越馬路慘遭撞飛亡

新竹大黃狗躺地睡遭輾過　治療11天過世

即／悚！台中柳川景觀步道驚見男屍

快訊／土城社區大樓清晨火警！1男死亡

即／駕駛突踩油門拒檢逃逸　高雄2警受傷

即／又是客運追撞！台南女高中生倒臥前輪

基隆「旅社5死屠殺」祕辛　應召女郎留3歲兒喪命

快訊／郭哲敏改1億交保！　錢帥君「73分鐘後」扛5千萬現金現身了

快訊／內湖傳槍響！涉詐5千萬車手駕車衝撞　員警連開11槍逮人

更多熱門

相關新聞

瑞芳警深入百工百業　積極強化識詐宣導

瑞芳警深入百工百業　積極強化識詐宣導

面對層出不窮、日新月異的詐騙手法，新北市瑞芳警分局再度展現創新與決心，以新北市長、局長的「一封信」為起點，深入轄區百工百業展開識詐宣導。現場氣氛活絡，員工們聚精會神，互動頻繁。會後，眾人反應熱烈，不僅明白詐騙手法的多樣性，還紛紛表示會將所學分享給親朋好友，打造一張遍及社區的反詐網絡，讓識詐意識深入人心。

即／板橋男住戶4F墜落！　命危搶救中

即／板橋男住戶4F墜落！　命危搶救中

新北環保小局長育樂營　學習守護地球勇闖淨零島

新北環保小局長育樂營　學習守護地球勇闖淨零島

新北保育有成　貢寮田寮洋生態旅行

新北保育有成　貢寮田寮洋生態旅行

新北寶可夢路跑登場　2.5萬人齊聚同樂

新北寶可夢路跑登場　2.5萬人齊聚同樂

關鍵字：

新北瑞芳識詐

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面