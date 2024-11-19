員工遭詐欠百萬向老闆借錢　瑞芳警、虎山實業辦理識詐座談

▲新北市瑞芳警分局攜手虎山實業共同辦理識詐座談。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜、警察局廖訓誠期望能持續有效降低詐欺案件，打擊詐騙集團，撰寫給企業主的「一封信」。信件寄出後，位於瑞芳工業區內的「虎山實業股份有限公司」董事長看到信件，想起曾有員工因為誤信詐騙集團，欠銀行百萬，甚至還直接跟他開口借錢，覺得真的有需要進行一場識詐講習，直接與瑞芳分局聯繫，希望前往指導識詐技巧。

▲瑞芳警分局長李智源提醒，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組」詐騙群組。

在座談會上，瑞芳警分局識詐宣講團先將轄內常見詐騙手法做分析，並以「假投資」及「假交友」為詐騙案件較常發生手法，將真實案例做成「小故事」分享給現場的員工，也一一解析詐騙手法，成功獲得廠內員工的回應，表示自己日前真的遇到詐騙，但想起曾在地方上看過偵查隊類似的活動宣導，所以沒被騙成功。

瑞芳警分局長李智源提醒，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組」詐騙群組，假投資詐騙的關鍵字「保證獲利」、「內線明牌」、「穩賺不賠」及「出金繳保證金」等，切勿輕信；另要特別留意「假交友結合投資詐騙」的手法，此類詐騙常由詐騙者先假裝成為網路上的好友或戀愛對象，便引誘受害者投入其所謂的「高收益投資計劃」。 民眾如有任何問題盡速撥打165反詐騙專線或110查證，守護自己的財產。