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推動反詐大策略！瑞芳警深入百工百業　積極強化識詐宣導

▲瑞芳警攜手豐兆航太 打擊詐騙效果顯著。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市瑞芳警分局深入轄區百工百業展開識詐宣導。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

面對層出不窮、日新月異的詐騙手法，新北市瑞芳警分局再度展現創新與決心，以新北市長、局長的「一封信」為起點，深入轄區百工百業展開識詐宣導。現場氣氛活絡，員工們聚精會神，互動頻繁。會後，眾人反應熱烈，不僅明白詐騙手法的多樣性，還紛紛表示會將所學分享給親朋好友，打造一張遍及社區的反詐網絡，讓識詐意識深入人心。

瑞芳警分局表示，這次「識詐」的宣導，是結合分局戶外會議，參訪瑞芳工業區ㄧ家專精於航太科技與軍事國防核心零件的「豐兆航太股份有限公司」，一方面向該公司學習「不認輸，肯拚」的企業精神，另一方面也對公司管理階層及員工，進行一場識詐的宣導。

▲瑞芳警攜手豐兆航太 打擊詐騙效果顯著。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警分局長李智源強調，無論詐騙手法如何變化，謹慎求證始終是不變的防詐利器。

透過雙向的交流，將「不服輸，肯拚」的精神也用在打擊詐騙犯罪上。今日在會議上，瑞芳分局出動了專業的宣講團，以豐富經驗深入淺出地解析常見詐騙手法。整個講座以「精緻識詐」為主題，分局長特別分享識詐小故事，運用分層、分級、分眾的概念，生動授課、引人入勝。

瑞芳警分局長李智源強調，無論詐騙手法如何變化，謹慎求證始終是不變的防詐利器。保持警覺，一聽二掛三查證，遇到可疑情況立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。這場戶外會議結合宣導，不僅實質提升了企業員工識詐能力，更強化了企業防範詐騙的防線，未來必將持續帶來正面的社會影響，共同守護家園，將反詐防線織得更密！

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