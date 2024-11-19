南投縣舉辦國際身心障礙者日宣導　宣示落實身心障礙者權利公約

▲南投縣舉辦「國際身心障礙者日」主題活動，吸引千人同歡。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年12月3日是國際身心障礙者日，縣府為鼓勵身心障礙者參與社會各項活動，並宣導各項身心障礙福利服務，本周日擴大舉辦南投縣113年度「國際身心障礙者日宣導活動」，邀請全縣上千名身心障礙者、家屬及社會大眾參加。

本次活動於17日在泰雅渡假村登場，縣長許淑華偕縣府社會及勞動處長林志忠全程參加，縣議員林芳伃、縣總工會理事長許世勳、副議長潘一全助理管惠如及盲人福利協進會等17個團體也都熱情共襄盛舉，並由許淑華與來賓共同打開「公平參與、機會平等、權益保障」的身心障礙者權利公約（CRPD）大型道具，還在公約上蓋上大大的「契約共守」印章。

許淑華指出，透過「國際身心障礙者日」主題活動，鼓勵身心障礙朋友相招出遊、放鬆心靈，也提供獎品豐富的摸彩及豐盛的中午餐會，她也為大會抽出最大獎55吋電視機；許淑華期待有更多企業界一起來關心身心障礙朋友，並強調縣府在敬老愛心卡、假牙補助等各種社會福利，都納入保障身心障礙的名額、優先照顧，今年7月起的身心障礙輔具中心的租借服務也已改為免費租用，而縣府在人員晉用及相關採購上，都遵守規範優先考慮到身心障礙者。

縣府社勞處指出，為促進身心障礙者就業，歡迎機關團體及民眾優先採購全縣9家經衛福部認證之身心障礙者福利機構團體，或庇護工場之身心障礙者所生產或提供的30多樣物品及服務（洗潔精、手工皂、洗髮乳及沐浴乳、茶葉禮盒、手工餅乾禮盒、濾泡式咖啡等產品），相關資訊可洽社勞處社會福利科，或至衛福部優先採購網路資訊平台( https://ptps.sfaa.gov.tw/mall )查詢選購。