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「國際身心障礙者日」公益彩券活動　10／29布袋登場

▲▼ 2022國際身心障礙者日暨公彩嘉年華活動記者會 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 2022國際身心障礙者日暨公彩嘉年華活動記者會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府29日在嘉義縣布袋鎮公所及嘉應廟周邊道路舉辦「2022嘉義縣國際身心障礙者日『多元參與 共融共好』踩街暨公益彩券嘉年華活動」，邀請嘉義縣在地各社福團體、社福中心及輔具資源中心等單位，一同創意打扮、超越障礙，自信、勇敢的走上街頭，藉由活動讓民眾更重視身心障礙者的相關權益。

▲▼ 2022國際身心障礙者日暨公彩嘉年華活動記者會 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，12月3日是國際身心障礙者日，因此嘉義縣每年年底都固定會舉行身障踩街遊行，最大的目的是要喚起鄉親對身障朋友的關注，不論是先天缺陷，或是後天意外、晚年疾病，每個人都可能成為身心障礙者，因此給予身障者關懷就是在關心自己。嘉義縣有約3萬7千人是身心障礙者，佔了總人口的7.7%。

為了讓身心障礙的朋友有更舒適的生活空間及品質，108年社區式服務從原先的6處新增至15處，縣府團隊也針對「機構照護、輔具資源、友善設施、就業機會」四大面向規劃相關的專業服務，也積極規劃友善場域，提供身心障礙朋友諮詢服務和福利資源，平等對待身障朋友，營造「多元參與 共融共好」的環境，讓嘉義越來越好。

▲▼ 2022國際身心障礙者日暨公彩嘉年華活動記者會 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁另外指出，發行公益彩券除了提供社會大眾中獎機會，也創造身心障礙者、原住民及低收入單親家庭就業機會，進而改善其家庭經濟狀況，彩券經費用於兒少、婦女、老人及身障等政策，讓需要者獲得基本照顧，也讓弱勢團體獲得保障。

29日活動當天有近80攤的園遊會市集，嘉義縣社會局更精心規劃系列主題/周邊活動，包括精彩舞台節目、表揚活動、公益彩券暨實踐成果展示區，無礙趣味闖關、幸福拍貼機、CRPD快問快答、夢幻泡泡互動體驗以及百人創意拼貼牆之外，還有超值好禮摸彩，高達200項優渥好禮讓幸運鄉親帶回家，豐富又精彩的活動內容，歡迎大小朋友一同共襄盛舉。活動詳情請至「嘉義縣社會局」FB粉絲專頁(https://reurl.cc/ox60ZV)瀏覽。

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