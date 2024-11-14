21歲女赴泰被擄至緬甸...詐團賣豬仔模式　刑事局展開跨國營救

▲21歲正妹曾傳訊男友表示，她人在緬甸被綁架。（合成圖／翻攝王女IG、監視器影像）

記者張君豪／台北報導



高雄市一名外貌亮麗的王姓女子（21歲）疑遭葉姓男閨蜜邀請到泰國，結果遭人持槍威脅被擄到緬甸東部詐騙犯罪盛行的泰昌園區，但過程疑點重重。警方獲報調查，發現王女和友人葉男因是聽信網路應徵國際發牌員高薪工作，才會到東南亞應徵，加上兩人機票是第三方訂購，出境模式和以往詐團賣豬仔手法雷同，初判2人旅泰失蹤與詐團販賣人口犯罪有關，高雄警方與刑事局、外交部正設法營救。



警方調查，11月6日下午3時許，葉男騎機車載王女（下圖，翻攝IG）返回位於高雄前金區的住處，當時王女穿著T恤、短褲，上樓後再下樓，未見攜帶行李。2人最後一起搭乘計程車離開，傍晚5時再搭機前往泰國。緊接著，王女向家人傳送訊息，稱她一下飛機就被強押上車，手機和護照隨時可能被搶走，一路上儘管疲憊但仍不敢闔眼；轎車一路開往寮國，最後前進至緬甸東部號稱最恐怖的泰昌園區。







案情急轉直下的是，王女男友後來收到女友傳來疑似園區照片，王女企圖逃跑留下文字訊息「我可能要死了」，自此失聯。警方調查證實，王女家人收到陌生簡訊，要求支付美金7萬元才願意讓王女返回台灣，高雄市警方會同刑事局國際刑警科、外交部共組專案小組調查。

刑事局知悉上情後，會同高雄市警方連繫家屬並通報外交部急難中心，外交部已請駐泰代表處及駐緬代表處協助搜尋王女，刑事局國際刑警駐泰聯絡官也將全力配合外交部展開營救動作。至於王女是遭詐團綁架、還是配合詐團自導自演，有待專案小組深入追查。