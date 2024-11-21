詐團教導誆稱「助兒40萬裝潢款」　警查帳戶已遭通報順利攔阻

▲詐團教導誆稱「助兒40萬裝潢款」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮郵局職員於21日9時10分許，通報關山警察分局關山聯合所稱「有民眾欲匯款新台幣40萬元，請前來了解」。該所獲報後，警員余剛及陳小僑隨即前往。面對員警關懷詢問，張姓婦人(約65歲)有些不耐煩的對員警說「這是工程款啦！」，但是員警依然請婦人出示帳戶，並在其同意下進行查詢。經查該帳戶已被165反詐騙系統列為「通報帳戶」，雖然非警示帳戶，但遭詐風險相當大。婦人看到後，一再謝謝員警，也打消匯款念頭。

張婦面對員警關懷詢問回說「兒子買房子要裝潢的工程款，而且才40萬，金額又不大」，一旁民眾聽到，低聲地說「40萬很多耶」。但員警從婦人口中聽到「工程款」這三個關鍵字，立即提高警覺心，因她疑似掉入詐騙集團所設下的「假投資」陷阱中，為免其遭詐，仍不屈不撓的繼續追問下去。並請其撥打電話給兒子確認匯款帳戶。

但張婦卻說「兒子現在不方便接電話」等語，問她是如何接洽的，是否為熟人，她都回復「認識的啦」，以上句句都讓員警起疑竇，加上所內員警打電話通知處理員警「該帳戶有遭通報」，經警告知查詢結果後，她才有些慌張地隨員警返回警所。該案雖尚未匯款，員警仍將該帳戶通報165反詐騙中心，以免再有人遭詐騙。

關山警察分局提醒民眾，「假投資詐騙」通常都會教導受騙民眾，如果匯款時遇到員警或是金融機構行員詢問時，就說要買房子、買車子，或是要匯工程款，以降低金融業者及警察的警覺心，他們才可以順利詐騙。民眾如遇到上述狀況，務必謹遵「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙專線，或110報案諮詢，必能免於受騙。