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做工行善團愛心修繕　助弱勢朋友有溫暖平安的家

▲台南市勞工局與做工行善團，持續至安南區、柳營區展開修繕的善舉，期望讓弱勢朋友有個溫暖平安的家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局與做工行善團，持續至安南區、柳營區展開修繕的善舉，期望讓弱勢朋友有個溫暖平安的家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲致力推動「希望家園」的理念，希望讓每個生活在這裡的人都能擁有一座溫暖的家園，17日勞工局與做工行善團持續至安南區、柳營區展開修繕的善舉，不僅對房屋的內外進行整修，也改善強化房屋的安全，期望讓弱勢朋友有個溫暖平安的家。

▲台南市勞工局與做工行善團，持續至安南區、柳營區展開修繕的善舉，期望讓弱勢朋友有個溫暖平安的家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住於柳營區，領有中低收、獨居的劉姓屋主，因所居住的房屋已經老舊不堪，目前經由做工行善團志工接力修繕，已經完成屋頂及牆壁鐵皮搭建、電線配管及化糞池、地板灌漿及磁磚安裝，本周由鋁製品工會志工進行鋁門窗安裝，今日再由木工志工進行臥室天花板輕鋼架、浴室、廚房天花板塑膠板等工程，電氣志工配合電線線路調整等，並由志工從二手家具倉庫載運了衣櫥、電腦桌、餐桌椅、茶几、床頭櫃及電視桌等贈送給案家，後續還會進行牆壁粉刷及電燈、廚具安裝，修繕志工們共同努力，期盼為案主打造一個安全舒適的家。

▲台南市勞工局與做工行善團，持續至安南區、柳營區展開修繕的善舉，期望讓弱勢朋友有個溫暖平安的家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

沈家鳳議員帶點心慰勞志工，大台南總工會理事沈西國提供柳營區志工午餐，大台南總工會副理事長陳美靜、監召沈坤海及社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長亦偕同理監事等幹部帶來飲品慰問志工及關懷案家。

安南區吳姓屋主與其家人居住於磚造瓦頂的老舊建築，因年久失修，且嚴重漏水造成天花板破損嚴重，平時除靠大女兒的工作收入維生之外，僅能依賴政府社會補助金支出家裡基本開銷。做工行善團隊自10月中開始修繕，期間經過油漆工會、電氣工會、泥水工會、電子機械加工工會陸續進行施工，本週除了由鋁製品工會前往安裝鋁門窗之外，今日又為補強房屋磚瓦以避免漏水，泥水工會再度進場抓漏、並對屋頂與牆壁有破洞之處進行填補。蔡麗青議員、林俊憲立委服務團隊及金城獅子會也帶飲品來慰勞修繕志工。

▲台南市勞工局與做工行善團，持續至安南區、柳營區展開修繕的善舉，期望讓弱勢朋友有個溫暖平安的家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，今日台南市油漆工程業職業工會亦出動近20名志工，前往官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，進行粉刷衣櫥作業，經由志工巧手美化後，二手衣櫥宛如新品，將來贈與修繕戶當作完工的入厝禮，誠意與愛心滿盈，亦達到資源永續。除此，木工志工也載運電腦桌椅、三層櫃、鐵櫃及屏風等二手家具給仁德實物銀行，以便服務弱勢市民。

▲台南市勞工局與做工行善團，持續至安南區、柳營區展開修繕的善舉，期望讓弱勢朋友有個溫暖平安的家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，許多貧苦無依弱勢家庭的房屋常因年久失修破損卻無力修繕而須居住於惡劣或危險的環境中，為協助台南市弱勢家庭改善生活品質，勞工局自2013年起結合民間各項資源與透過公私部門合作，組織做工行善團協助低收、中低收入戶與邊緣戶修繕房屋，志工們不分平日假日、地處遠近，仍舊犧牲休息時間或與家人團聚機會，與勞工局一起上山下海到各地協助房屋修繕，這樣的愛心實在令人感動。尤其今日木工工會夫妻檔蔡崇安及蔡玉貞、父子檔黃育騰、黃杰弘；油漆工會夫妻檔吳宏興及劉秀英、薛志強及李美瑩、王琪瑞及龍亮均，姊弟檔李美芬、李美瑩、李建達；志協志工夫妻檔梁志男及林佳香、莊志偉及謝芬蘭、李俊平及陳美華、黃東明及洪麗美等更是秉持一人志工，全家志工之精神以彰顯台南特有的濃厚人情味，未來市府也將持續和工會志工夥伴作伙打拼，幫助疼惜更多艱苦人，期透過實際行動關懷弱勢、讓溫暖持續傳遞。

▲台南市勞工局與做工行善團，持續至安南區、柳營區展開修繕的善舉，期望讓弱勢朋友有個溫暖平安的家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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