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台灣世界展望會公布國內極度脆弱兒少人數暴漲1.5倍

▲▼台灣世界展望會公布國內極度脆弱兒少人數暴漲1.5倍。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會依據科學數據提供弱勢兒少最直接的服務，台灣每8.1名貧窮線以下的兒少，就有1人為台灣世界展望會幫助的孩子。

圖、文／台灣世界展望會提供

台灣世界展望會於2021年起，連續四年進行兒童生活樣態及成長環境調查，今年公布最新《2023年-2024年台灣經濟弱勢兒少需求速寫》。調查結果指出，接受展望會積極輔導的極脆弱兒少人數，從去年的1,600人增至2,400人，增幅達1.5倍。此外，台灣世界展望會也揭露，目前共照顧約 4.5萬名經濟弱勢兒少，約有50%的弱勢兒少無法獲得政府補助，只能依賴民間單位如展望會的資源協助。

台灣各區的弱勢兒少面臨的窘境不同，台灣世界展望會表示，東區每 3.3 名（中）低收入戶兒少，就有1名為展望會服務對象。服務對象中，約有8成是原住民、5,400名兒少居住在易遭受地震或颱風等天災侵害的原偏鄉地區。而北區單親家庭比例高於全國其他區域，且弱勢兒少成為「未成年家庭照顧者」比例高於全國，統計約有近百名未成年兒少要照顧一家大小飲食、生活，提前成為小大人。展望會則依個案狀況，提高訪視關懷頻率，並給予積極輔導扶助金協助家庭渡過難關，因應天災，則給予生活支持補助。

▲▼台灣世界展望會公布國內極度脆弱兒少人數暴漲1.5倍。（圖／台灣世界展望會提供）

▲生活在東部目前小五的阿志和外婆用地墊為脆弱的家擋住強風，展望會社工在風災稍緩後，立即前往關懷並提供生活支持補助。

南區則約有5,100名兒少家庭屬於脆弱家庭型態，比例全國最高，還有約43%經濟弱勢兒少有體重過輕、過重或肥胖的情況，亦是全國最高。中區則是平約每5名經濟弱勢兒少，便有1名的家庭難以支付兒少日常基本生活、教育或醫療開銷，有80%的經濟弱勢兒少自述，若要達到自己理想中的學歷，最需要學費的補助，這個急迫情況亦是全國最高。因應個案，展望會也提供教育扶助金、閱讀素養助學計畫、數位學習工具、課後照顧班等教育資源，以及營養扶助金改善兒少飲食與營養。

▲▼台灣世界展望會公布國內極度脆弱兒少人數暴漲1.5倍。（圖／台灣世界展望會提供）

▲展望會透過各項方案，讓弱勢孩子安心上學、吃得營養、有安全的生活環境並發展一技之長，未來有能量翻轉人生。

台灣世界展望會常年致力弱勢兒少與家庭服務，服務內容則是經長期數據調查，歸納出弱勢兒少的「五大需求」 ，為弱勢兒少量身訂製的方案活動，還依據「經濟弱勢個案分級服務」，讓有急迫需求的兒少能夠獲得最即時的積極輔導、急難救助、生計支持等資源。

各項方案包括，提供弱勢兒少家庭教育扶助金，協助支付學雜費等教育開銷，也提供孩子學習設備、課後照顧；營養扶助金改善兒少飲食與營養，也結合在地店家、部落廚房進行送餐服務，確保兒少獲得穩定的三餐和營養。當弱勢家庭突遭急難意外或疾病衝擊時，提供緊急扶助金、協助支應醫療及輔具費用，也提供積極輔導扶助金緩解急迫需求；在長期的生涯發展上，也有培力與生計發展計畫，輔導弱勢家庭家長培養一技之長，供弱勢兒少生命教育及職涯探索支援，發展求職和就業技能。 

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