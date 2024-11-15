佳格「以愛樂活」研習班3大關卡強化樂齡營養教育　陪爺奶吃出健康

▲佳格以愛樂活公益計畫前進據點關懷銀髮族營養，希望以行動發揮影響力。（圖／佳格提供，下同）

記者林璟倩／台北報導

台灣即將於2025年正式成為超高齡社會，研究指出，多數年長者在餘命中竟有長達10%的時間處於不健康狀態。長期關注社會公益的佳格集團以健康福祉為核心，提出「以愛樂活」公益轉型永續行動，特別與弘道老人福利基金會、老吾老基金會及台灣食物銀行聯合會合作，從關懷銀髮族營養著手，搭配營養師設計的「循環菜單」食譜，推廣樂齡族群對慢性病的預防營養教育並兼顧身心靈健康，透過實際行動發揮影響力。

「以愛樂活」研習班3大關卡 銀髮長輩玩樂中建立營養觀念

▲營養師陳玉蘭深入淺出傳授均衡飲食重點，啟發爺奶正確營養觀念。

佳格「以愛樂活」計畫透過營養教育及社區行動，協助長者維持健康、樂活終身，除了將7500份物資捐贈全台食物銀行、老人社福單位，補足邊緣戶經常不連餐及缺乏蛋白質、鈣質等健康隱憂，也協助社區組織招募百位長期志工服務目標達2千小時，並進一步開辦12場營養教育研習班，融合循環菜單走入弱勢社區推廣及深化樂齡族對於預防營養的認知。

循環菜單為佳格攜手官醫學共創之食譜，根據銀髮族常見營養問題，設計「我的餐盤六口訣」：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、豆魚蛋肉一掌心、飯跟蔬菜一樣多、堅果種子一茶匙，結合「拳頭和掌心」以淺顯易懂的方式，讓據點志工可善用循環菜單備餐更方便，也為銀髮爺奶建立健康的飲食觀念。

▲3關卡之一的循環菜單實作示範。

11/12佳格於南機場樂活園地開辦研習班活動，在營養師及志工的陪伴下，透過「我的均衡菜單」主題講座為當地長者建立正確飲食觀念，並設置三關卡：「建置我的餐盤」、「身體質量檢測」、「循環菜單實作示範」，以互動方式讓正確營養知識走入生活。

營養師陳玉蘭說明，長者應注意飲食和活動力才能健康樂活終老。首先，飲食上需達到「三好一巧」：吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，並透過多樣化的飲食滿足基本營養需求以維持健康。其次，鼓勵長者多參與社會活動和增加活動量，不僅可減緩老化速度，多活動也比較吃得下。

陳玉蘭觀察到，邊緣戶或獨居長者經常面臨飲食來源不足的問題，儘管現在有許多送餐服務，但假日送餐的空缺，仍需更多志工或相關單位協助解決；她也發現長者停留在過去「牛奶很貴」的印象而捨不得喝，因此特別強調，其實保久乳或奶粉營養價值和鮮奶一樣，而且更容易保存，很適合長者日常補充鈣質和蛋白質維持健康。

▲「建置我的餐盤」關卡，透過食物磁鐵認識食物分類。

此次「以愛樂活」營養研習班設置3大關卡，由志工從旁協助長者進行活動。第一關是「建置我的餐盤」，透過可愛的食物磁鐵讓爺爺奶奶們動動手，認識各種食物的分類，藉此鼓勵長者多樣化飲食，攝取足夠營養，許多爺奶原本搞不清楚玉米、南瓜、起司…到底各是哪一類，經由營養師的指點才恍然大悟。

第二關「身體質量檢測」除了幫爺奶量身高體重，也檢測爺奶的骨密度及握力，因骨密度數值可以對長者的行動力有初步了解，而握力則對於拿筷子、湯匙等自理能力至關重要。

▲「身體質量檢測」關卡幫助長輩初步了解身體狀況。

第三關則是由「阿義師」依據循環菜單示範「涼拌百香青木瓜」及「五穀芋頭飯」教導長者善用刨刀、切碎、拌炒等烹飪技巧，煮出即使牙口不好也能輕鬆吃的美味料理，阿義師一邊巧手煮出色香味俱全的料理、一邊分享自己為了阿嬤的飲食研究很多做菜細節，竟有奶奶聽了忍不住大喊：「我也要當你的阿嬤！」惹得眾人哄堂大笑。

邊玩邊學收穫滿滿！活動大獲據點志工好評

豐富的活動內容讓爺爺奶奶們各個收穫滿滿，南機場樂活園地的權大姐大讚：「學習到很多新的觀念，像是阿義師的好手藝分享實用的料理技巧，還有營養師提醒我們老人家不要減肥，能吃多少算多少，每個關卡我都很喜歡，以後要多來辦活動！」

▲老吾老志工基金會長輩也動手學習正確食物分類，藉此鼓勵長者多樣化飲食，攝取足夠營養。

老吾老基金會志工郭秀霞感慨，年紀大了來擔任志工可以看到大家老後的不同生活樣貌並作為借鏡，希望以後可以活出自己喜歡的樣子。她分享據點有位80多歲奶奶因家人灌輸生酮飲食觀念，因此不吃白飯只吃鹹食，還偷偷把白飯藏起來，志工知道後便鼓勵她一天至少吃一口白飯，透過營養課程可以由專家改正觀念。她覺得營養知識需要溫故知新，多參加可以提醒自己已認識和記錯的觀念，像是很多長輩以為酪梨是水果要多吃，但上課才知道其實是油脂，認為「我的餐盤」調整營養均衡的觀念很重要。

弘道老人福利基金會志工范姐觀察到大家都很認真在學習，尤其「我的餐盤」那關很認真學習分類，而她自己則是覺得學習循環菜單的烹飪技巧最有幫助，未來能煮更多好吃的東西；黃大姐則是覺得廚師示範不一樣的做菜方式很有收穫，讓菜色變美味，簡單吃出飽足感；余大哥則表示很樂意加入志工服務，不論是自己去據點幫忙，讓長輩可以走出門、參加課程，讓身體不會這麼快老化，他說：「當志工也讓關心我們的家人可以放心的工作生活，知道我們也有好好的生活和交朋友」。

▲佳格以實際行動走入社區，期許創造狀態很好的樂齡台灣。

佳格深耕銀髮族營養關懷 以行動創造樂齡台灣

有健康樂活的長者才有幸福健全的社會！近年政府提倡健康台灣深耕計畫，作為營養保健龍頭品牌的佳格集團積極響應，以「用心成就美好生活」為核心價值，配合聯合國永續發展目標（SDGs）展開一系列ESG企業永續活動，透過「愛樂活計畫」行動三部曲，攜手社福團體、醫療機構與營養師，以健康食品捐贈、營養教育等方式，陪伴台灣迎向超高齡社會的挑戰，並期許每個人都能以最好的狀態，創造樂齡台灣。

佳格攜手阿義師前進南機場樂活園地 導入循環菜單關懷長者營養