史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

▲民進黨立委林月琴想撤案卻遇藍白阻擋。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

立法院19日召開程序委員會，會中針對下次院會議程，藍白再次聯手封殺民進黨立委沈伯洋所提的「立委赴中納管」，而民進黨立委林月琴因想讓條文更完備，欲撤回自己的「公益揭弊者保護法草案」，卻同樣遭到藍白阻擋，成為立法院史上頭一遭。提案擋下撤案的民眾黨立委林國成事後跑去跟林月琴溝通，林月琴反問是不是受到民眾黨團總召黃國昌指示，林國成未正面回應，僅稱會回去討論。

林國成今於程序委員會代表民眾黨團提案，有關下次院會議程，建議包括沈伯洋的「立委赴中納管」、民進黨立委李柏毅修法議事增訂口頭表決及舉手表決的限制條件，以及林月琴撤回「公益揭弊者保護法草案」都應暫緩列案。

會中林月琴發言質疑，民眾黨過去所提的選罷法第62條修正草案，早在去年5月三讀，這樣烏龍的提案都沒人阻擋撤回，「為何我撤案的權利要被你們沒收？」每個委員對於自己提案當初諮詢對象不完備，選擇撤回，想讓法案更完善，現在被擋下來，法案是藍白要負責嗎？

國民黨立委吳宗憲說，林月琴的案子獲得大家支持，如果法案有不完備的地方，可以提修正動議的方式處理。

民進黨立委莊瑞雄則批評，所有案子二讀前都可以撤回，民眾黨的提案荒唐到三讀的案子又提案，大家都清楚是烏龍案，民進黨都沒有去擋撤案，現在藍白要去反對別人撤回自己的提案，「相佇會到」，人家想要修正動議、想要撤回，這都是當立委的權力。

林國成回應，林月琴提案其中第八條已經在委員會通過，要撤可以到院會去撤，如果真要撤，也要給大家時間去溝通，「程序委員會我就是有權提案，要怎麼處理主席去處理」。

最終，主持會議的民進黨立委沈發惠裁示表決，最終民眾黨團的主張以贊成9位通過。沈發惠則在會議中多次為此表示遺憾，稱立委想撤案卻被擋下，「這是有史以來第一次」。

對於為何撤案，林月琴辦公室說明，該案當時是遇到民間團體提議，法案提出後有更多團體反映，也有聲音指出當中有不完備之處，擔心可能反造成勞資雙方緊張，所以才希望能撤回去評估如何修改文字，撤案是立委的權力，委員想要讓法條更完善，理當尊重。