潘孟安明拜會民眾黨團　黃國昌：盼別阻擋被提名人回答問卷

記者袁茵／台北報導

總統府秘書長潘孟安日前率第14屆考試院院長、副院長，及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨團、國民黨團，預計19日上午8時30分拜會民眾黨團。針對民眾黨團將提出什麼考題？民眾黨團總召黃國昌回應，民眾黨團日前有提出問卷，希望總統府不要阻擋被提名人回答問題，否則接下來人事同意權行使過程中，恐有非常多原本不必要的困難。

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨18日下午召開中央委員會討論延長黨主席柯文哲假單，下午3時30分召開記者會說明會議結論，與會者包括秘書長周榆修、中央委員林富男、黃國昌、吳春城、陳昭姿、李國璋，以及中評會主委李偉華，並由林富男宣讀，出席的14名中央委員皆一致通過，讓柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日。

針對明天潘孟安要帶考試院被提名人拜會民眾黨團，黨團有打算提出什麼考題？黃國昌表示，民眾黨團對於考試院正副院長、全體考試委員的問卷，日前就開過記者會公布，因此沒有贅述的必要。

黃國昌提及，總統府該做的事情，是不要阻擋考試院正副院長、考試委員回答問卷，民眾黨團依《立法院職權行使法》提出問卷，世界上民主憲政國家中，第一次聽到總統府阻止重要職位被提名人回答問題，希望潘孟安知道自己的行為份際，「否則的話，接下來考試院正副院長跟考試委員的（人事）同意權行使過程中，恐怕造成非常多原本不必要的困難。」