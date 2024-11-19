波波爭議延燒！黃國昌：支持「本土小牙醫」訴求　鼓勵參加1124遊行

記者袁茵／台北報導

波波醫生爭議持續延燒，立院民眾黨團日前表達立場，認為學歷認證必須更嚴格、政府的偏鄉政策草案太粗糙；而「本土小牙醫聯盟」18日正式發函給所有政黨，邀請各黨參加24日在立院集結的「反波波大遊行」。對此，民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團支持「本土小牙醫聯盟」的訴求，因此秘書長周榆修會參加，也鼓勵立委們一同參與。

▲總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會民眾黨團暨會後記者會，圖為立委林憶君、黃國昌、麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

「本土小牙醫聯盟」18日於臉書發文表示，正式發函給所有政黨，邀請民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、台灣基進黨，一同參與11月24日的反波波大遊行，「阻擋波波，絕對不分黨派，面對衛福部的傲慢，台灣的國會必須有所動作。」

而「本土小牙醫聯盟」也邀請各大政黨參與遊行時回應3大訴求，分別是「撤回24億假偏鄉計畫，衛福部不得開後門」、「保留國外學歷採認原則，考選部不得放水」、「波波實習名額上限入法，立法院維護教育平權與醫療永續」。

針對「本土小牙醫聯盟」邀請民眾黨團參加24日下午在立法院中山南路門口集結的遊行，民眾黨團是否會參加？黃國昌19日於黨團記者會中回應，今日黨團會議中決議，「我們支持『本土小牙醫』上街訴求，所以除了民眾黨秘書長周榆修會參加之外，黨團成員也會視行程跟時間上的方便，鼓勵民眾黨立委們一起共同參與。」

黃國昌提及，「在基本的方向上面，我們是支持他們所提出的訴求，而在具體的內容上，可能剛好跟今天考試委員接下來要行使的職權有關係，所以在接下來行使同意權過程當中，要求這些被提名人清楚表達看法，因為這些牽涉到國家考試、國外學歷認證，衛福部是否有按照法律切實執行問題。」