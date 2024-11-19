分署長涉霸凌僅調職　黃國昌：如此「懲處」有認真查？

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容被控職場霸凌，導致1名員工輕生身亡，今（19日）勞動部公布調查報告，指該員工輕生主因為長期工作壓力大、缺乏資源協助等，謝宜容的管理方式非主因。對此，民眾黨立委黃國昌說，勞動部不論調查報告或記者會，都沒有對謝其他的不法行為有任何說明，僅將其調離主管職、送考績會議處，可謂是「明著施以小懲、暗地協助縱放」。

「看完勞動部說明北區分署公務員不幸輕生案件的記者會，非常失望。」黃國昌直言，這段時間以來，無論是社會輿論還是網路社群，各界對於謝宜容分署長的檢舉，都已提出相關事證，「謝宜容的問題，絕非只有職場霸凌耍官威，更還包括為私人用途濫用公帑，嚴重程度甚至已涉及刑事犯罪行為」。

黃國昌表示，然而無論是行政調查報告或記者會，都沒有對其他不法行為的檢舉有任何說明，僅將其降調並調離主管職，送考績會議處，可謂是「明著施以小懲、暗地協助縱放」。

黃國昌請問勞動部，事涉刑事犯罪的部分，為何沒有移送檢調？如此的「懲處」，到底是沒有認真查，還是如外界所指其背景雄厚、裙帶關係甚深，所以不能認真查、也不能認真辦？

黃國昌還接著問，到底是誰、透過什麼樣的路徑，一路破格提拔這位欺壓部屬的「長官」，民進黨政府難道不必給社會一個交代嗎？還是在民進黨主政下，只要抱對大腿，就可為所欲為？

「發生這樣的不幸，大家都感到哀痛。」黃國昌指出，勞動部長何佩珊上禮拜才說不會雲淡風輕放下，卻在今天的記者會向社會揭示不過是另一種官腔，根本不敢徹底究責，令人不僅失望，更是憤怒。