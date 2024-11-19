沈富雄勸「柯文哲該壯士斷腕」　蔡正元駁斥：有這麼蠢的政黨嗎？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案遭羈押禁見，而民眾黨中央委員會決議，延長柯文哲「黨主席請假」至明年2月28日，前立委沈富雄則認為「柯應該壯士斷腕，改選主席」。對此，前立委蔡正元昨（18日）表示，柯文哲繼續請假，民眾黨這個處理方式很好，而沈富雄的說法，他不太同意，羈押禁見若傳達決定，不就是洩密了嗎？他強調，而且民眾黨若趕快派個代理黨主席，不就承認了民進黨的追殺指控嗎？有這麼蠢的政黨嗎？

沈富雄17日於節目《TVBS戰情室》表示，現在民眾黨危在旦夕，柯文哲還得面對沒完沒了的司法案件，現在已經不太適合繼續當黨主席了，若柯文哲有機會接觸到外界消息，應該壯士斷腕、下令黨主席改選，自己斷腕人家就沒話講了。

蔡正元則於節目《麥玉潔辣晚報》表示，柯文哲繼續請假，民眾黨這個處理方式很好，而沈富雄的說法，他不太同意，柯文哲怎麼壯士斷腕？柯現在羈押禁見，不能接觸任何外界消息，今天如果民眾黨稱「柯文哲已經傳達自己應該辭職」，不就是洩密了嗎？那不是給人找麻煩嗎。

蔡正元指出，羈押禁見在台灣的規定，除了律師可以跟被告談案情外，都不能傳遞任何訊息，這樣要怎麼下令做什麼決定？當然不能。

蔡正元認為，現在民眾黨若承認柯文哲請假3個月到了，要趕快派個代理黨主席，不就等於承認民進黨的追殺指控嗎？有這麼蠢的政黨嗎？

蔡正元提到，民眾黨內有很多新人，可能不太理解謀略，民眾黨立委張啓楷近日也有來詢問意見，當時自己明白表示「繼續核定讓柯文哲請假，而黨主席的工作，可以參考國民黨的體制，由秘書長、政策會執行長去代理，如果民眾黨沒有這樣的體制，也可以由立法院黨團總召代理」。

最後，蔡正元強調，這樣問題不就解決了嗎？何必搞到誰要選黨主席，這個小廟有什麼好搶的，住持被抓去關，小尼姑、小和尚搶著當住持，會不會太好笑？如果一點跟民進黨鬥爭的心態都沒有，這個政黨怎麼混？現在民眾黨應該要「有你民進黨，就沒我民眾黨」的陣勢，這才是對柯文哲案應該有的態度。

▼民眾黨中央委員會決議延長柯文哲請假。（圖／記者湯興漢攝）