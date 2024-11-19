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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲訴法民眾黨自提版本　綠喊別把大家當3歲小孩：政治沒有在包牌

▲吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，引發批評，民眾黨團總召黃國昌則強調要自提修正版本，遭外界質疑包牌。對此，民進黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨應嚴守忠誠反對黨的角色，而不是與藍營裡應外合，大家不是3歲小孩，社會看得很清楚。

吳思瑤表示，《憲法訴訟法》民眾黨的立場就是重中之重，民進黨期待他們能扮演關鍵力量，不要讓鷹派勢力吞噬理性聲音，立委黃珊珊投書大家都看到了，這是她基於法律人專業的主張，但遺憾黃國昌假傳聖旨，明明五月被笑「傅隨組織」，黨主席柯文哲說捍衛自主性，不需團進團出，但如今黃珊珊被黃國昌鎖喉，藍白合作版本確實根本癱瘓憲法法庭，期待社會串連的力量越來越大，藍白還是有理性中道的聲音。

對於民眾黨要自提版本，吳思瑤表示，這屆立法院，民眾黨在很多關鍵扮演包牌角色，不舉或神隱，又總是說有自己版本，但本質上跟藍營裡應外合，表決是支持自己版本，實際上卻是護送藍營。

吳思瑤呼籲，政治沒有在包牌的，民眾黨應該要有清楚立場，也期待民眾黨嚴守忠誠反對黨的角色，而不是透過很多包牌式、討好式的，明助、暗住、護航國民黨，來掩飾自己不是「傅隨組織」，大家不是3歲小孩，社會看得很清楚。

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