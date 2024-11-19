「香辣霉豆腐」竄入各地方社團　粉專提醒：恐為中國「三無產品」



▲有人指出「香辣霉豆腐」近來頻繁入侵臉書地方社團。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

由於短影音傳播的關係，近幾年台灣出現不少中國當地的零食、產品。而近期一個名為「香辣霉豆腐」的產品，開始出現在許多臉書的地方社團。為此，粉絲專頁「農藝女孩看世界」則發文提醒，這些產品恐怕是中國抖音流行的三無食品，不僅沒有安全保障「當心毀肝腎」。

粉絲專頁「農藝女孩看世界」近期發文表示，近期「香辣霉豆腐」的貼文和廣告頻頻入侵各地方社團，這些長滿霉毛的豆腐、鮮紅的配料引起地方媽媽的關注，甚至懷疑起這樣的食品到底安全嗎？能吃嗎？

「農藝女孩看世界」表示，台灣並沒有食用霉豆腐的傳統習慣，最多是食用豆腐乳或臭豆腐。然而，這些香辣霉豆腐存在著不少隱患。首先，長霉長毛的豆腐在製作過程中容易受到雜菌污染，而鮮紅的香辣配料可能是為了掩蓋發霉的臭味。食用這類不明雜菌、毒素或人工色素的食品，無形中增加了肝臟和腎臟的負擔，甚至可能對健康造成嚴重影響。

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「農藝女孩看世界」也提到，以家庭製作豆腐乳為例，菌種的控制在家庭環境中相當困難，專家也不建議自行製作。國立台灣海洋大學食品科學系助理教授陳建利指出，環境中有許多肉眼看不見的微生物，如果在製作豆腐乳的過程中，原料受到壞菌污染，很難以肉眼直接判斷。

此外，家庭製作難以精確控制發酵過程中的溫度，成品的品質也難以保證。網路上販售的許多自製豆腐乳菌種無法鑑別其安全性，有些麴菌雖然可以成功發酵，但也有可能產生毒素，導致中毒風險。

助理教授陳建利也強調，豆腐乳本身屬於高鈉食品，建議民眾淺嚐即止，以免攝取過量鹽分而造成身體負擔。此外，選擇豆腐乳時，應挑選可靠且有信譽的商家，避免購買來路不明的產品。食藥署也提醒消費者，市售的豆腐乳在開罐後應該放入冰箱冷藏，並儘快食用完畢，以免變質。

「農藝女孩看世界」也警告，地方社團中販售的這些香辣霉豆腐，可能是抖音等社群平台上流行的三無產品（無生產日期、無生產廠家、無生產地址），食用後可能對健康造成危害。呼籲民眾應對此類來路不明的食品保持警覺，寧可避免食用。

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