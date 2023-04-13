師長霸凌宜蘭版！與女同學牽手疑遭羞辱「有病」　國中女輕生亡

▲《農藝女孩看世界》爆料宜蘭也有女國中生疑遭師長霸凌，不幸輕生。（圖／擷取自《農藝女孩看世界》）

記者游芳男／宜蘭報導

台中市一男高中生遭多名師長聯合霸凌，最後走上絕路。而《農藝女孩看世界》粉專爆料，類似不幸事件宜蘭也有，一名14歲女國中生和女同學牽手、擁抱，竟遭班導霸凌在班上公然辱罵「有病、變態」，女生崩潰自殘，不幸輕生，生命永遠停在了14歲。宜蘭教育處表示，這起2020年的案件，因已進入司法程序中，靜候判決。

根據「農藝女孩看世界」PO文：住在宜蘭的安安，是一個普通14歲小女生，從小學畫，喜歡藝術，跟班上同學相處的人緣也很好，是一個開朗也乖巧的孩子。可是2020年的5月到11月這半年之間，可以說是安安人生中經歷過最痛苦的半年，導致生命永遠停在了14歲。

2020年6月，安安在教室與自己的同性好友擁抱在一起，就如同所有青春期的小女生，跟自己的好閨蜜牽手、擁抱等表達感情好的接觸，相信你我小時候，也都會有這些階段。可是一般大人看來自然不過的，小女生之間的互動，但被導師認為就是不正常的行為，斥責安安「要抱回去回家抱自己的兄弟姐妹就好」，此時安安還不曉得，自己為何莫名其妙變成導師的眼中釘。

當時導師在line群就跟安安媽媽告狀，說你的孩子在學校與女同學擁抱，言語間暗示孩子有女同性戀的傾向。安安媽媽當時感到莫名其妙，表示孩子之間感情好，擁抱不是一件很友善溫暖的事情嗎？

但過了沒多久，導師的反應愈加過度，同月，安安與女同學互相梳頭髮、別髮夾，也被導師告知家長，說安安行為不當。但到底跟小女生之間互相梳頭髮，到底哪裡不當？安安媽媽也感到莫名其妙。

接下來就是一連串的針對事件了，安安請生理假，導師就跟家長投訴說，這樣班上的女同學會有樣學樣的請假，影響學業成績。那麼，導師要求安安不要跟自己的閨蜜太過親密，男同學呢？

安安跟男同學並肩走路、聊天、拉扯玩鬧，導師也跟家長投訴說，談戀愛會影響成績，連安安拉扯班上男同學的衣服玩鬧，導師都可以跟安安還有安安媽媽說「這樣是拉著男生衣服找慰藉」，將14歲孩子之間的單純友情，以低級下流的眼光去解讀，且同時講話污辱了家長跟孩子。但明明雙方家長都知道，兩個孩子是正常健康的交往，導師依舊持續針對著安安，甚至開始孤立安安的人際關係，要其他同學不要太過親近安安。除了升學考試的壓力，人際關係的霸凌，讓青春期的安安，壓力感到更大了。

到了2020年9月，安安終於受不了長期被導師針對的壓力，在公民課上割手自殘，原本優秀的成績，也開始退步。然而，此事並沒有引起該所國中的警覺心，更沒有啟動校安通報機制，當時安安媽媽就帶安安去看身心科，並與學校的輔導老師詳談，要求導師不要再有刺激安安的言論，然而學校輔導老師毫無諮商專業可言，竟斥責自殘的孩子。

罪魁禍首的導師，不但沒有關心安安的傷勢，更沒有對家長感到愧疚，反而繼續斥責孩子自殘會造成其他人會有樣學樣。更糟的是，安安媽媽對導師說，孩子已經在看身心科服藥後，導師開始時常在課堂上公開羞辱安安「發病」、「有病」、「變態」等字眼，讓安安的處境更加痛苦。

此時安安媽媽開始思考轉學或休學的可能性，便詢問孩子是否想轉校，離開這樣的老師。但安安表示，跟班上同學感情很好，一年後又要升學會考，如果環境變動，壓力反而更大。就沒有辦理轉校或休學。

事後，安安媽媽感到後悔莫及，因為從這裡開始，她的孩子就踏上了一條被推落深淵的不歸路，家庭也陷入了無盡的悲痛與漫長的訴訟中，至今依舊求助無門。

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