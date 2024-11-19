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真主黨稱同意美國停火協議　以色列持續轟炸黎巴嫩

▲黎巴嫩貝魯特南郊被以色列轟炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩貝魯特南郊被以色列轟炸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

一位黎巴嫩高層18日透露，黎巴嫩與真主黨（Hezbollah）已接受美國提出的停火方案，並對內容提出了一些意見。他說，這是目前為止結束以黎衝突最為認真的努力。

黎巴嫩國會議長貝里（Nabih Berri）助手卡利勒（Ali Hassan Khalil）表示，黎巴嫩已於18日將書面回應交給駐黎巴嫩的美國大使，白宮特使霍克斯坦（Amos Hochstein）正前往貝魯特繼續協商。

以色列尚未對此做出回應。

真主黨是伊朗在黎巴嫩扶持的政黨，伊朗授權其長期盟友貝里負責就停火事宜進行談判。卡利勒表示，「黎巴嫩在正向的氛圍中提交了對文件的意見。」但他拒絕透露更多細節，僅補充，「我們提出的所有意見都強調嚴格遵守聯合國安理會第1701號決議的所有條款。」

卡利勒提到的第1701號決議是2006年以色列與真主黨戰爭結束後通過的，其條款規定真主黨不得在以黎邊境與利塔尼河之間的區域存在武裝力量。該河流距離邊界約30公里。

卡利勒強調，該倡議是否成功取決於以色列的態度。他指出，如果以色列不願尋求解決方案，則「可能製造100個問題」。

以色列長期以來聲稱第1701號決議從未被徹底執行，並指出真主黨在邊界附近仍有武裝分子及武器。另一方面，黎巴嫩指控以色列多次侵犯其領空，包括派遣戰機飛越。

卡利勒批評以色列試圖「在火力下談判」，指的是以色列加強對貝魯特及南部真主黨控制地區的轟炸行動。他強調，「這不會影響我們的立場。」目前，外界焦點在以色列如何回應美國提出的停火倡議，這可能是結束目前衝突的重要轉折點。

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