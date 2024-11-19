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祖母遺留「5元紙鈔」價格暴漲！　收藏家出價1280萬收購

▲▼祖母遺留5元紙鈔　收藏家出價1280萬收購。（圖／翻攝自TikTok）

▲有人出價40萬美元收購一張5元紙鈔。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

國外一名男子從祖母遺產中繼承了一批收藏紙幣，其中一張5美元鈔票因為印刷錯誤，竟有人出價40萬美元（約台幣1280萬元）收購。

綜合外媒報導，國外一名男子友湯米（Tommy）在祖母去世後繼承了一些紙幣收藏，其中這張特殊的5美元鈔票格外引人注目。他的女友卡羅爾（Charlotte Carroll）在TikTok上分享了一段影片，並在說明中寫道，「我男友從他祖母那裡繼承了一張5美元鈔票，這可能是我見過最具特色的鈔票。」

@lottiestarlight #fyp #inheritance #banknote #collection ♬ Clint Eastwood - Gorillaz

該鈔票的特殊之處在於其明顯的印刷錯誤，部分圖案錯位並重疊，右下角本應印有一個大號「5」字的區域，竟出現了兩個重疊的數字，且位置與其他設計元素錯位，形成了獨特的「雙重印刷」效果，讓鈔票看起來極為罕見。

卡羅爾提到，湯米的祖母曾在加州環球影城的財務部門工作，他們曾接到多筆收購報價，金額從5美元到40萬美元不等，但全都拒絕了。她表示，分享這張鈔票的初衷是想與錢幣收藏界的朋友交流，無意售出這張紙鈔，沒料到影片會迅速走紅。

然而，錢幣專家兼Coinfully.com顧問麥克唐納（Wyatt McDonald）指出，現代紙幣上的印刷錯誤並非稀有現象，市場價值通常有限，由於現代紙幣的生產數量龐大，這類錯誤在收藏市場上不會帶來太高溢價，「相比之下，舊版鈔票的印刷瑕疵更受青睞，尤其是印章顏色為紅色、藍色或金色的鈔票。」

麥克唐納補充，現代鈔票若帶有綠色印章，即使有印刷錯誤，通常也僅能增加幾美元的價值。然而，這類鈔票仍具備話題性與紀念意義，特別是在未流通的狀態下，其價值可能達到面值的兩到三倍。

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