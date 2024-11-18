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外國人最討厭「台灣1缺點」！　在台外籍人士認證：行人地獄

▲▼寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣被外國人認為是行人地獄。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者王佩翊／編譯

國外有一名網友在美國網路論壇Reddit貼出《中央社》英文網站Focus Taiwan的一篇報導，報導內容指出，外籍人士在台灣因交通意外死傷人數在5年內竟翻倍。對此，網友們也紛紛回應，台灣交通真的很可怕，並直言，「台灣的汽車可不像台灣人一樣友善」。

根據Focus Taiwan報導，監察院委員葉大華指出，2019年至2023年外籍人士在台發生交通事故死傷人數暴增，漲幅高達1倍，其中事故地點主要集中在外籍移工較多的桃園與台中。

根據交通部道安網資料，外籍人士發生交通事故死傷人數，2019年為6213人，但2023年卻高達1萬2021人，漲幅高達93.48%、近1倍，其中越南人與印尼人的人數最多。然而同時期在台灣居留的外籍人士總人數漲幅僅8.5%，從78萬人增加至85萬人。

有外國網友就將這篇報導轉貼至美國網路論壇Reddit，許多曾到訪台灣或是在台灣生活的外國網友則直言，「我光是這2周就在台灣目睹多起交通事故，比我在美國生活40多年看到的交通意外還多，我甚至有3次差點被車撞上。」

網友紛紛表示，「在台灣過馬路真的要小心，台灣的汽車可不像人一樣友善」、「這就是我討厭台灣的一點，這裡對行人非常不友善，我甚至開始因為走路去上班而感受到壓力，我覺得美國的犯罪甚至比竹北的交通還安全」等。

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