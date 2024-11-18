蔡壁如憂社會瀰漫「民眾黨廟小妖風多」氛圍　林富男：謠言止於智者

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，日前又被媒體人璩美鳳指控性騷擾，使民眾黨前立委蔡壁如16日表示，社會瀰漫民眾黨「廟小妖風多」氛圍，因此認為民眾黨要變得更接地氣，包括「黨主席應該負責到地方跑透透」。面對外界認為民眾黨「廟小妖風多」，中央委員林富男表示，謠言止於智者。

▲民眾黨11月18日召開中央委員會，會後由李國璋、陳昭姿、李偉華、黃國昌、林富男、周瑜修、吳春城等共同召開會後記者會。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨18日下午2時召開中央委員會討論延長柯文哲假單，下午3時30分召開記者會說明會議結論，與會者包括秘書長周榆修、中央委員林富男、黃國昌、吳春城、陳昭姿、李國璋，以及中評會主委李偉華；而林富男宣讀，出席的14名中央委員皆一致通過，讓柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日。

有媒體詢問，蔡壁如說外界對民眾黨印象是「廟小妖風多」，且認為黨主席應該全台跑透透、多接地氣，是不是等於黨內對接下來佈局有雜音？林富男回應，「本黨有本黨的步調，我們會依黨章一切規定，穩穩地走，絕對不會走錯路。」

林富男強調，「至於外界怎麼批評，謠言止於智者，且我要在此呼籲，對本黨不了解或故意傷害本黨的（人），請適可而止，這種是沒有必要的言論。」

蔡壁如16日於臉書表示，民眾黨在柯文哲京華城案後，社會瀰漫著民眾黨就是「廟小妖風多」，也許該做一個新論述，把自己變成一個更接地氣的政黨；而政黨可以分成「內造政黨」、「外造政黨」，現在國民黨、民進黨幾乎都是「外造政黨」，久了會出現一些問題，比如立法院變成橡皮圖章，只負責配合行政部門，政黨高層脫離民意，離人民愈來愈遠。

蔡壁如提及，為什麼民眾黨適合內造政黨？民眾黨現在的8席立委，全部都是不分區立委，沒有地方選區的壓力，優勢是專業能力和形象好，但劣勢是沒有地方基層力量，這時候「內造政黨」模式也許是更好的選擇，第一「國會黨團成為核心」，讓立委們真正負責政策和立法，民眾黨就能更專注解決人民的需求。

蔡壁如指出，第二「黨中央變成支援角色」，中央負責募款、幫忙地方組織的建立，而不是對立委指手畫腳；第三「黨主席接地氣」，黨主席應該負責到地方跑透透，把基層民意反映給立法院的立委，幫助他們知道最新的問題。

不過，蔡壁如也說，內造政黨有很多好處，但也不是說做就能成功，還有幾件事要解決，包括「地方組織太弱」、「文化的改變」、「民眾的支持」，要讓大家相信民眾黨是「不一樣的政黨」，必須用行動來證明，比如推動貼近民生的政策、建立與地方的深厚連結。

最後，蔡壁如稱，2026年對民眾黨是個挑戰，現在也許是選擇「內造政黨」路線的好時機，讓立委真正成為權力中心，讓黨中央成為幫助的角色，這不只是對民眾黨的好處，也是對台灣民主政治的一次突破，「真正的好政黨，應該和人民站在一起，而內造政黨就是實現這個目標的第一步」。