高鐵男刀插椅背逃28小時落網　辯「被跨過怕衰」才起衝突



記者張靖榕／綜合報導

高鐵814次北上列車16日上午驚傳持刀事件，53歲陳姓男子因盤坐車廂間玄關地板阻礙通道，劉姓女子於是直接跨過他，兩人因此起口角、肢體衝突，陳男便氣到拿匕首刺在椅背上；犯後陳男變裝逃跑。鐵路警察局17日循線在南投線魚池鄉將人逮捕；陳男聲稱被劉女跨過，「這樣會害我倒楣」。

▲高鐵刀客南投落網。（圖／記者張君豪翻攝）



據了解，陳男家住南投縣名間鄉，犯案後並未回到名間鄉的住處，17日逃到魚池鄉，於下午4時遭到逮補。落網後陳男透露當時會與劉女發生衝突，進而失控掏出匕首插進椅背，是因為劉女直接跨過他要進車廂，「這樣會害我倒楣」。

回顧此案，16日上午10時55分，一名女乘客進入車廂時因藍衣男阻礙動線，便自行跨越，當下藍衣男開口嗆聲表示不滿，並沒有任何動作，直到11時37分，雙方爆發激烈口衝突，男子竟在揮拳後從背包內掏出長約30公分的匕首，朝椅背刺入，現場旅客見狀立刻按下對講機通報司機。

▲藍衣背包男11時41分出站後便消失。（圖／記者張君豪翻攝）



警方在11時39分列車抵達前趕到高鐵月台戒備，40分犯嫌從第10車廂下車，從北車地下三樓搭乘上行電扶梯逃逸，41分從高鐵月台R13收票閘門出離開，警方僅僅晚了30秒的時間，卻因此錯失逮人機會。鐵路警察局刑警大隊隨即組成專案小組，根據犯嫌起訖站影像及購票紀錄，掌握落腳地點後，南下至南投逮人。