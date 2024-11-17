　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高鐵火爆男「掏刀插椅背」躲人群逃了！　1天後南投落網

▲▼ 高鐵刀客南投落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高鐵刀客南投落網。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃資真／台北報導

高鐵814次北上列車16日上午驚傳持刀事件，2名乘客發生口角糾紛，其中1人揮拳後竟從背包掏出刀子插在椅背上，然而警方獲報前往逮人時，嫌犯已不見蹤影，今(17日)最新消息傳出，鐵路警察局刑警大隊組成專案小組成員，根據犯嫌搭車影像及購票紀錄南下，約於下午4時許在南投拘提到案。

回顧此案，16日上午10時55分，一名女乘客進入車廂時因藍衣男阻礙動線，便自行跨越，當下藍衣男開口嗆聲表示不滿，並沒有任何動作，直到11時37分，雙方爆發激烈口衝突，男子竟在揮拳後從背包內掏出長約30公分的匕首，朝椅背刺入，現場旅客見狀立刻按下對講機通報司機。

▲高鐵16日驚傳男子持刀捅穿座椅危安事件，警方調閱監視器追查 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲藍衣背包男11時41分出站後便消失。（圖／記者張君豪翻攝）

然而，警方在11時39分列車抵達前趕到高鐵月台戒備，40分犯嫌從第10車廂下車，從北車地下三樓搭乘上行電扶梯逃逸，41分從高鐵月台R13收票閘門出離開，警方僅僅晚了30秒的時間，卻因此錯失逮人機會。

不過，鐵路警察局刑警大隊組成專案小組，根據犯嫌起訖站影像及購票紀錄，掌握落腳地點後，南下至南投逮人，並在下午4時許順利抓到犯嫌53歲李姓男子，擁有妨害自由前科，依觸犯傷害、恐嚇危安等罪嫌帶回調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥當勞錯貼公告「限定新品」意外曝光！　業者：敬請期待
台日大戰比完！雙方應援團「場邊1舉動」球迷秒哭：台日友好
情蒐澳洲隊！　中華隊總教練：投手變速球不錯
快訊／澳洲關鍵戰　中華隊先發打線出爐
休息區超暖1幕！球迷讚爆林家正：職棒版安西教練
亂刀砍死前妻！　狠男戴安全帽現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南州代天府迎王平安祭...女學生身體不適　東港警護送返校

澎湖空中守護神！凌天航空再創歷史紀錄　6小時2趟醫療後送

台東小黃撞安全島...零件噴落滿地機油　2乘客送醫

開車拿東西出事了！新北女三峽參拜宮廟翻落20米邊坡　打119求救

亂刀砍死前妻！彰化狠男頭戴安全帽現身　重回命案現場模擬

快訊／高鐵火爆男「掏刀插椅背」躲人群逃了！　1天後南投落網

高雄女遭蛇吻！開機車置物墊遇襲　「兇嫌」被拋飛溜了

台東休旅車逆向撞紅綠燈險衝民宅　駕駛驚人酒測值曝

桃園中壢2機車擦撞2人倒地　後方轎車驚險閃過

堂妹遭前夫砍死…孩子嚇哭逃到他家！退休警果斷拉姊弟進門保命

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

南州代天府迎王平安祭...女學生身體不適　東港警護送返校

澎湖空中守護神！凌天航空再創歷史紀錄　6小時2趟醫療後送

台東小黃撞安全島...零件噴落滿地機油　2乘客送醫

開車拿東西出事了！新北女三峽參拜宮廟翻落20米邊坡　打119求救

亂刀砍死前妻！彰化狠男頭戴安全帽現身　重回命案現場模擬

快訊／高鐵火爆男「掏刀插椅背」躲人群逃了！　1天後南投落網

高雄女遭蛇吻！開機車置物墊遇襲　「兇嫌」被拋飛溜了

台東休旅車逆向撞紅綠燈險衝民宅　駕駛驚人酒測值曝

桃園中壢2機車擦撞2人倒地　後方轎車驚險閃過

堂妹遭前夫砍死…孩子嚇哭逃到他家！退休警果斷拉姊弟進門保命

中華隊只輸日本2分　吉力吉撈：投手進步很多

羅時豐自爆「錯失合作許光漢」！　後悔推掉《鬼家人》認了：我好笨

UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

APEC領袖大合照「獨缺日相石破茂」！　荒謬原因曝：塞車釀遲到

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

像國際賽老手！高國輝分析台灣打者進步關鍵：中職水準提高

慶祝國民黨130年黨慶　蘇清泉：全力打拚屏東發展

南州代天府迎王平安祭...女學生身體不適　東港警護送返校

月薪4萬「什麼工作CP值最高？」　網推1職業：年紀大也有機會

《無能之鷹》菜菜緒化身薪水小偷　貫徹「擺爛哲學」躺出職場新態度

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

社會熱門新聞

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

科技董2200萬古董只值35萬　賣家慘了

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

快訊／高雄21歲男生日趴打卡　遭仇家追上門砍死

即／清晨巨響！台中39歲女7樓墜落亡

目睹爸爸砍死媽媽！9歲兒盼父被判死

恐怖瞬間曝！公車挨撞夫擦肩閃過…妻捲入車底命危

彰化婦肉身護女遭「亂刀砍死」　前夫偷車逃到五金行竟想再買刀

北市公車追撞奪命　23歲女運將辯「失憶了」

更多熱門

相關新聞

高鐵刀客抓狂捅座椅　大批警力北車搜索晚了30秒

高鐵刀客抓狂捅座椅　大批警力北車搜索晚了30秒

11月16日10時55分，一位民眾在高鐵苗栗站搭乘814次列車，進入車廂時因一名藍衣男阻礙通道動線，民眾即自行跨越，當時對方僅開口嗆聲表示不滿，惟未有任何動作，警方調查發現該民眾進入第10車廂後，在11時37分按下車內的旅客對講機通報列車長，表示藍衣男持刀且情緒激動、捅穿高鐵列車的座位，列車場通報高鐵行控中心並加派鐵路警察駐站警力到場支援。

高鐵刀客畫面曝！多次變裝+轉乘製造斷點

高鐵刀客畫面曝！多次變裝+轉乘製造斷點

高鐵男掏匕首插椅背　揮刀影片曝光

高鐵男掏匕首插椅背　揮刀影片曝光

車廂傳持刀攻擊嚇壞旅客　高鐵：「沒人受傷」不影響營運

車廂傳持刀攻擊嚇壞旅客　高鐵：「沒人受傷」不影響營運

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

關鍵字：

高鐵持刀口角衝突旅客

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

澎恰恰下跪道別石英　演藝圈大咖都到了

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

恭喜！　5生肖2025旺爆

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

Joeman超辣前女友閃婚！

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！

石英告別式現場曝光「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面