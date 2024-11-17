快訊／高鐵火爆男「掏刀插椅背」躲人群逃了！　1天後南投落網

▲高鐵刀客南投落網。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃資真／台北報導

高鐵814次北上列車16日上午驚傳持刀事件，2名乘客發生口角糾紛，其中1人揮拳後竟從背包掏出刀子插在椅背上，然而警方獲報前往逮人時，嫌犯已不見蹤影，今(17日)最新消息傳出，鐵路警察局刑警大隊組成專案小組成員，根據犯嫌搭車影像及購票紀錄南下，約於下午4時許在南投拘提到案。

回顧此案，16日上午10時55分，一名女乘客進入車廂時因藍衣男阻礙動線，便自行跨越，當下藍衣男開口嗆聲表示不滿，並沒有任何動作，直到11時37分，雙方爆發激烈口衝突，男子竟在揮拳後從背包內掏出長約30公分的匕首，朝椅背刺入，現場旅客見狀立刻按下對講機通報司機。

▲藍衣背包男11時41分出站後便消失。（圖／記者張君豪翻攝）



然而，警方在11時39分列車抵達前趕到高鐵月台戒備，40分犯嫌從第10車廂下車，從北車地下三樓搭乘上行電扶梯逃逸，41分從高鐵月台R13收票閘門出離開，警方僅僅晚了30秒的時間，卻因此錯失逮人機會。

不過，鐵路警察局刑警大隊組成專案小組，根據犯嫌起訖站影像及購票紀錄，掌握落腳地點後，南下至南投逮人，並在下午4時許順利抓到犯嫌53歲李姓男子，擁有妨害自由前科，依觸犯傷害、恐嚇危安等罪嫌帶回調查中。