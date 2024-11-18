快訊／高鐵車廂亮刀插椅逃亡28小時　黑底男有滅證之虞遭聲押

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子16日在高鐵列車上，為了走道通行問題，與女乘客發生口角後，竟亮出30公分尖刀，並插在高鐵座椅上，隨後下車逃逸，台北地檢署檢察官簽發拘票，指揮鐵路警察到南投將陳男拘提到案後，18日依涉犯恐嚇公眾等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、滅證之虞等理由，向法院聲請將陳男羈押。

▲陳姓男子在高鐵上亮刀涉嫌恐嚇公眾等罪，因有逃亡、滅證之虞遭檢察官聲押。（圖／民眾提供）

檢警調查，有妨害自由前科的陳男，16日從買高鐵自由票，搭814列車從台中北上，因座位客滿，陳男直接坐在走道上，列車行經苗栗時，劉姓女子上車，直接跨過陳男通行，陳男疑因不滿被跨過去會帶衰，跟著劉女行進並發生爭吵，且搧劉女臉頰。

陳男在其他乘客勸阻時，怒摔隨身包包，袋子裡的30公分尖刀露出，陳男索性檢起刀子扎入高鐵座椅後方餐桌，隨後列車抵達台北站，陳男下車逃逸，警方獲報到場，根據監視器畫面、購票紀錄等線索，鎖定陳男一路變裝南下逃到南投。

▲陳男一怒之下把刀子插在座椅餐桌上。（圖／翻攝Threads／gavinsung_）

鐵路警察報請北檢檢察官李堯樺指揮，17日下午簽發拘票，將陳男拘提到案，晚間暫停訊問，18日將陳男移送北檢進行複訊後，認為陳男涉犯恐嚇公眾、恐嚇、傷害等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據之虞等羈押事由，向法院聲請羈押。