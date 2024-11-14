台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

▲台灣大「微樂心溫度」號召民眾募集耶誕禮物，種下希望種子，助慢飛天使和弱勢家庭孩童心願成真。（圖／台灣大哥大提供）

記者錢雅慧／台北報導

歲末一份小小禮物，點亮孩子笑容！據健保署統計，國內0至6歲兒童因發展遲緩接受早療人數近10年翻倍成長，且社會上弱勢家庭比例逐年攀升，孩童面臨物資和教育資源匱乏狀況，為給予慢飛和弱勢孩童更多溫暖力量，台灣大哥大第七屆「微樂心溫度」勸募活動，運用科技力量，攜手台灣兒童發展早期療育協會及基督教芥菜種會，透過「微樂志工」平台，一同為430位發展遲緩和弱勢家庭孩童募集心願禮物，並在耶誕節前夕，由志工將禮物親手送到孩子們手中，傳遞溫暖與祝福。

即日起至11月28日，民眾可至台灣大「微樂志工」官網的「物資」專區（網址：https://www.isharing.tw/supply），選擇希望認領的禮物進行捐贈，用小小心意為孩子種下希望的種子，在困境中綻放出最美麗的花朵。

台灣大基金會執行長劉麗惠：用科技散播溫暖 助1,895個心願成真

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，台灣大哥大「微樂心溫度」活動，至今邁入第七屆，希望在歲末送暖時分，匯聚微小的快樂與溫暖，幫助社會上各處角落弱勢群體。本屆幫助對象鎖定發展遲緩和弱勢家庭孩童，這些孩子在成長過程中，不論是醫療資源或是家庭經濟都極需要外界協助。時值年終送暖的重要時刻，期盼透過「微樂志工」平台，募集耶誕禮物，禮物背後蘊藏大大力量，讓我們一起為弱勢家庭帶來改變，讓這些慢飛和弱勢孩子，在愛與關懷中穩步向前。

劉執行長進一步分享，多數NPO資源有限，難以有效連結物資和志工募集，台灣大自2014年推出創新的「微樂志工」科技平台，串連公益資源，讓愛心隨時隨地傳遞，至今幫助超過583家公益團體，成功招募1萬名志工會員，促成超過800項公益活動，透過科技力量，提升公益活動效率。「微樂心溫度」至今合作近10家公益團體，成功幫助偏鄉孩子、身心障礙者、重症孩童及長者送出1,895個禮物，擴散更多愛與溫暖到社會上每個角落。

德德、小依心願禮物「彈跳床」與「廚房玩具」 跨越語言障礙的聖誕奇蹟

今年「微樂心溫度」宣傳影片《微愛相連 溫暖傳心》，記錄了一對有發展遲緩的兄妹。影片中，4歲的哥哥德德自7個月大時，叫過一次「爸爸」後，便再也沒有開口說話，面臨口語理解和表達困境，常常孤獨地玩著玩具，難以與他人互動。德德的媽媽是一位越南籍新住民，希望他能學會溝通、聽懂別人說話，這樣以後才不會孤單難過。2歲的妹妹小依同樣有口語表達和眼神接觸的發展遲緩情況，媽媽及早發現，讓小依提早進行早療，希望兄妹倆都能夠學會表達自我、與他人交流。

對於德德和小依來說，即使簡單的對話，對他們而言是一道難以逾越的高牆，每一個努力背後，都是家長無數次陪伴的成果。慢飛家庭投入大量心力，還承受巨大經濟壓力，努力為孩子們撐起一片希望。媽媽為兄妹倆許下願望，哥哥德德心願是擁有「彈跳床」，透過活潑跳躍，來表達內心喜悅，找到屬於自己「說話聲音」；妹妹對聲音充滿好奇，希望獲得一套能發出聲響的廚房玩具組，透過模仿日常生活的聲音，逐步與外界建立連結，這些簡單禮物，承載對於未來大大期盼與希望。

小誠與蜜兒的聖誕心願禮物「烏龜殼抱枕」和「水豚君娃娃」 孤單日子多些溫暖相伴

另一則故事，講述溫暖卻艱辛的單親家庭。單親爸爸育有8歲小誠和7歲蜜兒，自幼由奶奶撫養長大，但奶奶過世後，爸爸肩負更大責任。為了專心照顧孩子，丁爸爸辭去穩定工作，靠兼職維持基本生活開銷。丁爸爸表示：「作為單親，我沒有後援，我唯一的動力就是孩子們。可因為經濟困難，我不在家時只能訓練他們提早學會自立。」但也哽咽地說：「我也希望他們能像其他孩子一樣天真，但我無法。」，擔心過早成熟獨立，容易導致孩子失去該有的天真無邪。透露出低收入單親家庭的無奈，也展現丁爸爸深沉的愛與無私的付出。

即使生活再困難，兄妹倆依然正向面對生活，哥哥因為想捐髮給癌症小朋友，因此留了長髮，也希望可以把長頭髮送給逝去的阿嬤，讓她在下一個世界，也能有頭髮。這些簡單的心願道出了孩子的純真無邪，他們許願今年聖誕節禮物，哥哥希望獲得一個「烏龜殼抱枕」，妹妹則是希望獲得一個「水豚君娃娃」相伴，讓那些孤單的日子多一份溫暖與陪伴。

「微樂心溫度」志工：一份小小的禮物 只要收到的人開心 就是最大的意義

台灣還有許多弱勢家庭等待著我們的關懷與支持。有些孩子因家庭變故而變得封閉，他們渴望一副藍牙耳機，以便在戶外活動時，也能享受美妙的音樂旋律；也有孩子因經濟困難，長期背著破損的書包，即使背帶斷裂，也不忍心告訴父親，只希望能擁有一個新的書包。我們的一點小小力量，或許就能為他們帶來改變。

曾參與「微樂心溫度」的台灣大志工、也是禮物捐贈者的同仁深有感觸地說：「我的出發點很簡單，在這充滿意義的節日裡，送出一份小小的禮物，只要收到的人開心，這就是最大的意義。」台灣大哥大誠摯邀請大家加入「微樂心溫度」募集禮物行列，以愛心點燃台灣的每一個角落。

「微樂志工」官網 (捐贈禮物網址)：https://www.isharing.tw/supply

《微愛相連 溫暖傳心》影片：https://youtu.be/JJuChzb05Pw