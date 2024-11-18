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開刀住院不陪床！男友嗆「按鈴叫護理師幫」　她心寒：還想生小孩

女網友抱怨，男友因為醫院不好睡而不陪床，讓她相當失落。（示意圖／PIXABAY）

▲原PO開刀，男友嫌醫院不好睡而不陪床。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

女網友抱怨，自己住院，男友卻因為醫院不好睡而不陪床，讓她相當失落。貼文一出，不少人直呼「剛好看清分手」。

原PO在Dcard以「醫院住院男友不陪床」為題發文，表示與男友交往多年，男友30歲，小她4歲，之前曾發生需要開刀小手術、住院2天，但男友覺得醫院的陪床太難睡、不舒服，所以要先回家，自己當下不太高興，豈料男友也不爽回「我明天一早就來了，總比我晚上睡得不舒服，精神不好陪著吧」。

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原PO透露，很衰的是，男友回家後，月經就來了，由於手術要穿紙內褲，護理師又是男生，導致自己焦慮一整個晚上都沒睡；手術完成後，傷口痛到走路都不方便，但男友依舊不陪床，「他覺得他會睡不好，所以變成他回家以後，我自己拿著點滴坐電梯下樓，在醫院樓下買麵包吃，男友說，有需要可以按鈴叫護理師幫忙。」

原PO嘆，雖然還沒結婚，但有談論要結婚並且生小孩，但一想到如果自己生完小孩，無法下床，而男友也不陪床怎麼辦，「想到躺在床上都會覺得悲哀，而且萬一是不方便上廁所的情況下，我居然還要靠按鈴來請外人幫忙我嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「完全不能接受，當然可以很理性的解釋他的行為，但伴侶不就是互相扶持用的嗎，如果是我會很心寒」、「以後生小孩有妳受的，影響到他睡眠就丟下你們母子落跑」、「感覺就是個只能同甘不能共苦的男人」。

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