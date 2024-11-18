　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勞動部分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

有意角逐下屆高雄市長的前勞動部長許銘春一手拔擢謝宜容，外傳她是謝的靠山之一。（圖／報系資料照）

▲有意角逐下屆高雄市長的前勞動部長許銘春一手拔擢謝宜容，外傳她是謝的靠山之一。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署近日發生職員輕生悲劇，矛頭都指向分署長謝宜容職場霸凌。據了解，謝宜容背景雄厚，夫家與綠營大佬有關，黨內對其人脈關係都三緘其口，而她被陳菊一系的前勞動部長許銘春一手拔擢，又是勞發署長蔡孟良愛將，她也因而有恃無恐，職員指控她在分署內將自己「當皇帝」，將同仁逼上絕路。

據了解，謝宜容是台北大學社會工作學系碩士，進入公職體系後向上打點得當而一路開掛，先後擔任行政勞工委員會勞資關係處編審、勞動部勞動條件及就業平等司專員、勞動部勞動力發展署綜合規劃組科長等要職，後又晉升專門委員。

而謝宜容的官場之路順利地有如「直升機往上飛」，更因曾在許銘春辦公室服務而受大力拔擢，更是勞發署長蔡孟良愛將，在2人的大力保薦下，她直接略過分署組長歷練，2023年2月從部長室專委高升分署長，北基宜花金馬分署噩夢卻就此到來。

分署職員透露，謝宜容表面上體恤員工、重視同仁，實則是「把自己當皇帝」，在分署內對同仁動輒飆罵羞辱，也導致北分署2年內的離退人員高達81人，包括9位主任、5位科長、2位股長、1位場長等，在其任職期間共計17位主管職離開單位。

謝宜容更把「國庫當私庫」，離職員工爆料，指她利用公務預算，以一桌3萬的價格私下宴請友人，更利用公費於辦公室內安裝軌道燈，只為了讓她心愛的植物能得到24小時照料，也導致北分署2023年電費飆增，較往年相比多出3萬多度，怎料她卻要求各單位檢討，絲毫不曾反省自己。

謝宜容（左）不只被員工相繼爆料職場霸凌，還遭指私用公款宴客、裝軌道燈大量種植栽。（圖／民眾提供） 

▲謝宜容（左）不只被員工相繼爆料職場霸凌，還遭指私用公款宴客、裝軌道燈大量種植栽。（圖／民眾提供） 

新北市議員李宇翔透露，謝宜容為了討好長官，每年花費百萬用於送禮，禮盒還要求客製化，而自2023年8月起，因個人私交、喜好，委任一名講師作為多元方案顧問，不只讓他開辦多個課程，甚至連上述禮盒設計、辦公大樓美化、機關意象宣傳都委由他來執行，其中更有些是還未發包的案子。

李宇翔痛批，謝宜容等行為涉嫌刑法131條圖利罪「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者。」直言雖然同黨派，但不適任的官員就該立即拔官送辦。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀
逼死職員內幕3／音檔曝！開會檢討同事假日沒回LINE　謝宜容不滿自提飲料罵「欸看口」
娛樂報報／退役後人氣不減　李洋被粉絲包圍親切合照
娛樂報報／陳天仁揮別紛擾　揪男友人吃拉麵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
公車追撞1死15傷！乘客怒揭「女駕駛黑歷史」
台灣不可能贏日本？　財經網美嘆一票人「這點」不如黃仁勳
陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔
韓媒「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難
中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴
快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨
「討厭的濕冷」清晨17.3℃　今晚更低溫
川普上任前俄烏戰大轉向　拜登批准美製長程飛彈攻俄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勞動部霸凌音檔曝　分署長質問：欸看口

勞動部分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

高鐵男刀插椅背逃28小時落網　辯「被跨過怕衰」才起衝突

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上「傷重不治」

慈母「肉身擋刀」濺血亡！狠男討不到錢殺人遭羈押

北市公車追撞1死15傷　大有巴士回應了

快訊／樹林景觀餐廳晚間火警！25歲員工送醫

快訊／北市公車追撞害1死15傷　2駕駛分別10萬、30萬交保

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

雲林車禍

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

勞動部霸凌音檔曝　分署長質問：欸看口

勞動部分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

高鐵男刀插椅背逃28小時落網　辯「被跨過怕衰」才起衝突

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上「傷重不治」

慈母「肉身擋刀」濺血亡！狠男討不到錢殺人遭羈押

北市公車追撞1死15傷　大有巴士回應了

快訊／樹林景觀餐廳晚間火警！25歲員工送醫

快訊／北市公車追撞害1死15傷　2駕駛分別10萬、30萬交保

日本明治神宮「鳥居上刻字」　美籍遊客遭警方逮捕

勞動部霸凌音檔曝　分署長質問：欸看口

傳美准長程飛彈打擊俄　澤倫斯基低調、俄警告第三次世界大戰

勞動部分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

高鐵男刀插椅背逃28小時落網　辯「被跨過怕衰」才起衝突

從鬼門關救回年輕人　醫見一幕心都涼了

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

社會熱門新聞

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

北市公車追撞1死15傷　大有巴士回應了

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

慈母肉身擋刀亡！狠男遭羈押

樹林景觀餐廳晚間火警！25歲員工送醫

北市公車追撞害1死　2駕駛10至30萬交保

找閨蜜訴苦、跟男友吵架　台中連2起女子墜樓亡

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

北市公車追撞釀1死15傷！議員揪評鑑1項目掛蛋

科技董2200萬古董只值35萬　賣家慘了

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

即／高雄女「鷹架墜落」命危！送醫搶救

職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

澳洲讚中華隊　曾總率隊打進東京

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

孫生被問為何不跟媽同住嘆：很可怕

更多

最夯影音

更多

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面