職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

▲勞動部驚傳職員輕生，矛頭指向北分署長謝宜容，過去職員曾遞陳情書反遭謝發函文警告，有如白色恐怖。（合成圖／CTWANT提供）

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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署11月初發生悲劇，39歲吳姓資訊分析師在辦公室內輕生，以死揭開勞動部地獄般的工作環境，記者接獲指控，指內部職員被逼24小時待命，若稍有不從就會遭分署長謝宜容（53歲）咆嘯、摔公文和人身攻擊，新北市議員李宇翔更接獲150則陳情，矛頭都指向謝宜容，懷疑她是將小公務員逼上絕路的真正原因。

據了解，吳員個性靦腆害羞、工作認真負責，與同事們相處融洽，在分署任職約6年，而他11月3日晚間失蹤，家人遍尋不著，11月4日上午卻被發現在辦公室內輕生，家屬萬分哀慟，同事們又悲又怒，決定揭開勞動部不為人知的恐怖內幕。

記者調查，謝宜容2023年3月1日到任北基宜花金馬分署擔任分署長，表面上營造重視員工福祉、體恤同仁的假象，實則對辦公室職員苛刻至及，不只一位職員出面指控謝宜容經常會對下屬言語霸凌，只要稍有不順她的意，就會對下屬大聲咆嘯、摔公文、人身攻擊或對職員進行學歷上的貶低。

「只要分署長打電話來沒接到，就等著被砲轟。」不願具名職員無奈表示，分署長每天透過LINE在非工作時段交辦任務，從早到晚的訊息轟炸及不斷累加的業務量，不只讓辦公室長期處於低氣壓，更讓職員時刻處於緊繃的狀態，已嚴重影響身心健康，更耳聞有同事因不堪摧殘求助身心科。

而過去「面商」意指同仁有要事須與上級長官「當面商量」，往往可以進分署長辦公室直接報告，也代表著勞動部上下一心、重視同仁聲音的精神，謝宜容上任後卻成為她的霸凌手段，稍不順心就以「面商」等名義將職員叫進辦公室罵到狗血淋頭。

「就因為沒有提早在她辦公室外面等，科室主管就被當面羞辱。」該名職員指控，謝宜容接任分署長後大擺官架子，面商得先跟祕書預約，曾有科室主管與她相約面商時間，因業務繁多而先在座位辦公，但前一場面商提前結束，此主管因未及時進到分署長室等候，遭謝宜容公然謾罵，嚇得其他職員面商時都必須放下手邊任務提前在外等候，深怕遭到一樣的對待。

▲北分署職員指控謝宜容要求同仁全天候待命，沒及時回訊息或接電話就會被「面商」喝斥。（示意圖／CTWANT提供）

倘若職員「不幸」未受到謝宜容青睞，其工作環境更宛如地獄，該名職員透露，過去有位同仁工作認真、情商也高，對長官總是很有禮貌，卻往往被謝宜容「雞蛋裡挑骨頭」，抓著一些無關緊要的小事當眾貶低其人格。

而被罵職員往往會禮貌回應，再三確認分署長想表達的意思，如此病態的上下關係也讓全辦公室風聲鶴唳，即使為被罵職員抱不平也不敢反應，全辦公室長期壟罩在令人窒息的低氣壓中。

而「抓著小事就發飆」更是謝宜容的拿手好戲，該名職員表示，曾有一次因為電子公文年份寫錯，一般主管發現後往往是吩咐修改，再叮囑同事行文小心便可揭過，謝宜容竟將有閱覽過該文件的職員，包括副主管、技正等10多人叫進辦公室罰站，辦公室被塞得水洩不通，職員憶起當時場景，「覺得我們很可笑又很可悲」。

謝宜容如今成為眾矢之的，11月8日勞動部才指示政務次長許傳盛重啟調查，會同性平、心理諮商外聘專家及員工代表，訪談分署不同層級員工、主管、家屬，並以匿名問卷對北分署全體同仁訪查，以還原事件真相。而謝宜容事發後已請假靜候調查，職務由勞動力發展署主任秘書施淑惠暫代。

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