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工作責任制「手機24小時都要接」　網見薪水傻眼了：慣老闆

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO想知道，公司若要求隨時待命，薪水落在哪才合理？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司可能會要求員工必須隨時待命，近日就有網友好奇拋問，如果老闆要求必須隨時接聽電話，且工作是責任制，這樣薪水落在哪裡才合理呢？貼文曝光後，掀起網友討論，其中還有些人認為，月薪至少要給到10萬元才會想做。

有網友在Dcard上，以「詢問月薪4萬2隨時待命」為標題發文，提到如果公司要求員工必須24小時待命，要隨時接聽電話，月薪應該落在哪裡比較合理呢？像他們老闆就開42K的薪水，但如果沒接到電話就會被罵，且因為他們是「責任制」，所以常常要上班12小時，甚至連放假了，都還需要回公司處理客戶問題。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「公司不是自己的，不用太拚命」、「我朝八晚五、見紅休，不需要24小時待命，也幾乎不加班，月薪40K」、「沒其他額外獎金跟加給，4萬2跟人家學什麼24小時on call？傻了吧」、「我的工作8小時準時下班，上下班彈性半小時的也4w2起薪，你那個12小時隨時待命太低」。

其中還有網友認為，月薪至少要給到10萬元才會想做，「4萬2不夠讓員工隨時待命，個人認為月薪至少要實領10萬以上，才有資格叫員工隨時待命。這個薪水就是要生活跟工作平衡，不然太少了，隨時待命才開4萬2根本慣老闆」、「我朝八晚四約5萬，想要我24小時認為要10萬才出賣肉身」、「10萬吧，不然沒興趣」。

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