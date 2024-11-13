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厄瓜多監獄爆「大規模鬥毆」15囚犯喪命！　家屬聞噩耗獄外痛哭

▲▼厄瓜多監獄爆發「大規模鬥毆」！15囚喪命。（圖／路透）

▲厄瓜多最大監獄爆發幫派衝突，導致15人死亡，囚犯家屬在獄外焦急等候。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南美洲國家厄瓜多最大監獄「濱海監獄」13日發生大規模的暴力事件，多名囚犯在獄內鬥毆，造成至少15人死亡、14人受傷。根據調查，該監獄共關押1萬名犯人，事發當時有不同幫派的囚犯發生爭執，進而引發大型鬥毆。

根據《美聯社》報導，厄瓜多瓜爾基亞（Guayaquil）的濱海（Litoral）監獄13日發生獄內大規模鬥毆事件，導致15人死亡、14人受傷。根據調查，事發時有一群隸屬於不同幫派的囚犯在監獄內的涼亭發生械鬥，最終爆發大規模傷亡。

厄瓜多總檢察長辦公室迅速回應稱，已經重新控制了監獄內的局面，並開始進行大規模搜查。他們已經針對9名涉及此次暴力事件的囚犯提出謀殺指控。為防止情況進一步惡化，當局同時動員大量警力和軍隊進駐監獄堅守戒備。

這起事件再次凸顯了厄瓜多監獄系統混亂問題。當地監獄因過度擁擠和管理體制的腐敗，再加上早已被毒品集團的幫派滲透，因此有許多囚犯持有從外部走私的武器，使得監獄內的幫派衝突頻繁發生，導致厄瓜多國內的監獄成為拉丁美洲最危險的監獄之一。

自2001年以來，厄瓜多的監獄已經發生了數十起暴力事件，前後導致400多人死亡。濱海監獄2023年也曾發生大規模暴動，當時就導致119名囚犯死亡。

惡名昭彰的厄瓜多黑幫老大菲托（Fito）曾在1月越獄，當時也引發全國性的暴力事件。最終，厄瓜多的35歲總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布國家進入緊急狀態，並出動武裝部隊進行鎮壓。

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