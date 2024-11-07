▲▼完美生活靈感！　台北捷運通勤就能給你Good Idea

▲搭乘台北捷運是許多人通勤日常，經過時不妨抬頭看一看，或許就能帶給你許多生活的Good Idea。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

人來人往的台北捷運是不少民眾生活最給力夥伴，搭乘時不妨抬起頭看一看，讓台北捷運帶給你一些生活好靈感。像是想要擁有時尚穿搭，讓國民最萌男神劉以豪化身「鬆弛系男友」，攜手LEVIS詮釋慵懶魅力；還有New Balance與兩大女神許瑋甯和IU以及大谷翔平一同展現極致風格，讓你從捷運口一路奔向時尚巔峰。

▲New Balance攜手大谷翔平展現極致時尚風格。



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▲淘寶全面升級台灣跨境免運服務，在台北捷運展現滿點創意，吸引往來民眾目光。

想要享受休閒時光，和三五好友一起看電影就是個好選擇，華納《紅色一號》兩大票房巨星巨石強森與克里斯伊凡，帶你搶先感受聖誕氣息，攜手拯救耶誕老人展開奇幻刺激冒險；還有夢工廠全新力作《荒野機器人》，溫暖人心的旅程從中山站展開；外出旅行時，深受不少旅客信賴的長榮航空，不僅獲得了航空界最高榮譽SKYTRAX 5星級航空公司，萬千一心，精彩你的每一程；另外如果想要享受精緻的視覺盛典，巨型廣告版面包覆忠孝復興轉乘處，故宮珍藏藝術近在咫尺，重新詮釋「大美不言」，領略無國界藝術之美。

▲位於忠孝復興轉乘處的巨型廣告「大美不言」，是許多人往返的必經處，輕鬆擁有優越的廣告效果。

忙碌了一週，搭上捷運快樂進行倒數，品嚐系列美酒的小酌時光，同時黃尾袋鼠葡萄酒正在舉辦抽獎活動，11/20前上網登錄購買發票就有機會抽到最新iPad，陪你開啟愜意的Me Time；經過忠孝敦化路口站候車亭，多力多滋美式餐廳超吸睛，復古沙發搭配霓虹燈，沉浸式體驗完美打造偽出國感。

▲忠孝敦化路口站候車亭，打造了超吸睛的多力多滋美式餐廳，沉浸式體驗完美呈現偽出國感。

ETtoday家外媒體不僅在台北捷運擁有優越廣告成效，吸引廣大消費者視線，另外在高鐵站也有卓越表現，同樣是企業主的最愛，成功吸引通勤族、往來民眾以及旅客目光，帶給大家與眾不同的新創意。