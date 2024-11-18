炸裂闖4強！「台灣守護神想哭」：不看好的人可以來看我們了嗎...

▲世界12強棒球賽，台灣守護神吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊昨（17日）以11：3擊敗澳洲隊，準備前進東京晉級4強賽，令台人感動振奮！終結者吳俊偉在12強賽守下勝利後，他感性表示有想哭的感覺，「很多人不看好我們，那我們做到了...你們可以回來看我們了嗎？」盼著能成球迷們的驕傲。

中華隊守護神「小黑」吳俊偉在本屆賽事中，他已登板3場，連續兩天擔任終結者守下勝利，他直呼非常不可思議，從小追求棒球夢，完全沒想過可以在國家隊擔任終結者，賽後更沈浸在勝利喜悅中，「我還在那個情境當中，頭腦還沒辦法思考，更直言這次雖然沒有落淚，但「拿到冠軍再哭吧！」

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談到中華隊被各界質疑的部分，吳俊偉感性直呼有想哭的感覺，「因為覺得很不容易，名單出來的時候，很多人不看好我們，那我們做到了，那些不看好我們的，你們可以回來看我們了嗎？我們會繼續努力，成為你們的驕傲。」

對於這次締造紀錄挺進東京4強賽，吳俊偉歸功於隊友們的超強凝聚力，吳俊偉指出關鍵人物是陳傑憲、林立，兩人都對著大家信心喊話，「講一些就是『相信我們』、『我們做得到』這樣，他們做得那麼好，那我們這些做後輩的會想說我們一定要做得更好，達到我們的目標。」