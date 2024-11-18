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開城了！新北歡樂耶誕城化身魔幻之城　活動8大亮點全攻略玩翻48天

2024新北歡樂耶誕城（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲2024新北歡樂耶誕城盛大展開，連續48天營造最魔幻的璀璨城市，邀請大家一起來同樂。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，以下同）

生活中心／台北報導

閃爍的燈光、歡樂的笑聲，大人小孩雀躍期待一整年的新北歡樂耶誕城，11/15起熱鬧開城了！今年以「魔幻之城」為主題，帶來更盛大的燈光秀與夢幻燈飾，璀璨點亮市府大樓與廣場周邊，連續48天營造令人驚豔的視覺饗宴，還有一系列豐富的活動，絕對是好看好拍好逛好玩。快拿出你的魔法手帳，記下活動8大亮點，跟著攻略走，一起體驗前所未有的耶誕奇幻旅程。

準備好你的相機，拍下每個魔幻瞬間了嗎？今年的新北歡樂耶誕城華麗大變身，其中最吸睛的，莫過於位在市府大樓前，全新打造約8層樓高、「面積最大LED城堡主秀」，大量使用LED透明屏，面積總計1,100平方公尺，是新北耶誕城有史以來最大面LED螢幕，主燈秀時間為每日17:30～23:00，每整點、半點一次，呈現十足的絢麗震撼感之外，還導入AR濾鏡及心理測驗等互動體驗，讓現場參與民眾感受到環場沉浸式體驗

2024新北歡樂耶誕城（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲城堡造型的LED主秀呈現十足震撼感。

尤其此次特別設計了全新角色魔幻登場，創造魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）等限定角色，加入今年活動與大家同樂，其中進行角色四大分類，民眾在欣賞主秀的同時，藉由手搖互動最多類者，將啟動專屬畫面及城堡顏色場景，每個人的角色卡也會躍上LED螢幕，為耶誕活動增添趣味。

在這座「魔幻之城」，除了可欣賞兼具表演舞臺及裝置展演功能的視覺主秀，另一大不容錯過的特色就是作為市民廣場主燈的百變耶誕樹，將化身為巨型「魔幻天使」共同展演，表現出無與倫比的魔幻力量，隨著主秀聲光變換各種顏色，以不同面貌呈現精彩多樣的變身秀，每日17：00-23：00各燈區亮燈，17：30-23：00主秀展演。繽紛的燈光秀將點亮夜空，上演一場場令人目不暇給的變裝派對，獻上難忘的奇幻盛宴。

2024新北歡樂耶誕城（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲化身為魔幻天使的百變耶誕樹。

包含市民廣場、站前廣場、萬坪公園、環狀線板橋站南廣場、板橋車站東二門及府中廣場等區域，佈滿各式各樣主題的大型燈光裝置藝術，有如萬花筒般的幻彩耶誕、兩側伴隨著銀河光毯的微型光廊、靈感源自童話故事的綠野仙蹤，燈飾展示超乎想像，彷彿走進充滿童話色彩的世界，每個轉角都能發現驚喜，處處是網美打卡點。更令人興奮的是，紅遍全球、最受喜愛的環球影城巨星小小兵也降臨市民廣場，還有變形金剛博派的柯博文和狂派的密卡登、《哥吉拉與金剛：新帝國》的壯觀舞台、芭比與她的時尚衣櫃，國際IP耶誕震撼登場等你來探索。

2024新北歡樂耶誕城（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲最受喜愛的環球影城巨星小小兵降臨新北市市民廣場，與大家一同參與耶誕城。

市府大廳及站前廣場也變成了冬日奇幻樂園，不僅空中漂浮著耶誕樹，現場還打造了大型耶誕雪花球及時鐘，充滿著濃厚的節慶氛圍，再搭配魔幻機械驚喜不斷的雪花展演，活動期間將全時段飄雪，每10分鐘就有魔幻天使揮灑雪花魔法，瞬間雪花漫佈，帶給民眾意想不到的浪漫雪景，隨手一拍就能捕捉美麗瞬間，怎麼拍都好看，另外別忘了和兩側的大型裝置合影留念，與家人朋友一起留下最美的耶誕回憶。

2024新北歡樂耶誕城（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲魔幻機械定時飄放浪漫雪花，帶給民眾意外的驚喜。

想成為眾人之中最吸睛的焦點嗎？來到新北歡樂耶誕城的樂趣之一，就是可以釋放創意盡情變裝，不管是變身聖誕老人、馴鹿、精靈，或是cosplay任何喜愛的角色，號召大小朋友們穿上最喜歡的服裝，一起「耶誕變裝Show起來」漫遊玩樂，展現最熱鬧有趣的嘉年華感，完成指定任務還能抽好禮。除此之外，代表好運與祝福的「耶誕踩踏夜光巡迴車」，將隨機快閃耶誕城，並帶來夢幻聲光秀。

眾多快樂法都在新北歡樂耶誕城，還有更多精彩活動將持續至年底，包含11/16（六）至12/29（日）期間每週六、日舉辦「魔幻耶誕童話派對」，多樣主題創意市集陪大家歡慶週末、11/23（六）至11/24（日）的「魔幻變裝童樂會」，活潑生動的音樂歌舞表演洋溢最歡樂的耶誕氣氛，以及12/6（五）至12/8（日）舉行充滿異國風情的「魔幻夢境德國耶誕市集」，萬眾矚目的「魔幻巨星耶誕演唱會」則於12/14（六）至12/15（日）熱情開唱，重磅表演卡司將嗨翻耶誕城！

更多「2024新北歡樂耶誕城」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。

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