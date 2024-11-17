14歲少年戲水墜河「臉被野獸啃爛」！屍體3天後尋獲　死狀悽慘

▲少年墜河後失蹤3日，被尋獲時屍體多處遭猛獸啃咬。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名14歲少年15日和另外19名朋友一起到河邊戲水，怎知卻不慎墜河，隨後失蹤，然而經過多日搜索，救難人員終於在距離失蹤地點450公尺處找到少年，可惜他已經死亡，且遺體的手部和臉部有多處遭野獸啃咬的痕跡。

根據《中國報》報導，14歲少年莫哈末依漢15日和朋友們一起到森美蘭州昔加末巫羅加什甘榜孟蘇杜拉馬（Kampung Mensudut Lama）的巴多河淺灘（Sungai Jeram Badoh）玩耍，怎知在戲水時不幸失足落水，隨後失蹤。

莫哈末依漢的朋友發現後立刻報警，昔加末消防局與警方獲報後，隨即於當晚6時40分出動6名消防員與1輛消防車到場展開搜救，但是因為遲遲找不到少年，因此又再加派人力。

直到救援行動進行到第3天時，一行人才終於在距離少年失蹤地點約450公尺遠處，發現他的遺體。

昔加末消防局局長莫哈末哈欣接受《中國報》訪問時表示，少年的遺體被發現時，漂浮在河面上，而手部和臉部都有被野獸啃咬的痕跡。

這場搜救行動一共動員了3艘搜救船和20名人員。昔加末警區主任阿末贊比里警監指出，搜救行動從15日下午4時30分展開，並在17日下午2時正式結束。

他透露，少年的遺體被河流沖到距離失蹤點約450公尺的地方，卡在河邊的樹枝上。少年的臉部雖然已經被啃咬到難以辨認，但經過檢查，遺體的狀況與少年的朋友們敘述相符，少年赤裸著上身，只穿著一條黑色運動褲。

目前少年的遺體已經被送往昔加末醫院的太平間，進行解剖並等待家屬辨認。