夢想之旅失蹤！　她失聯前「一串訊息」超毛：我被耍了

▲漢娜被拍到抵達洛杉磯機場，卻沒有趕上轉往紐約市的班機。（圖／翻攝臉書Help Us Find Hannah）



記者吳美依／綜合報導

來自夏威夷的小林漢娜（Hannah Kobayashi）前往紐約市，展開「人生願望清單」（bucket list）的夢想之旅，卻在途中離奇失蹤。失去音訊前，她向親友傳了一連串詭異訊息，宣稱「我被耍了」，還為自己的瘋狂行徑道歉。

31歲的漢娜與姑姑相約在紐約市見面，準備一起踏上夢想之旅。11月8日，她從毛伊島（Maui）飛抵洛杉磯，被監視器拍到身影，42分鐘之後卻沒有趕上轉乘班機。9日，她疑似出現在洛杉磯一場活動上，但手機11日起關機至今，最後定位顯示還在洛杉磯國際機場。

失去音訊之前，漢娜曾傳訊息給一名友人，首先宣稱自己「被耍了」、「幾乎把所有的錢都交了出去」，遭到「我以為我愛的人」蒙騙。她還宣稱，被駭客竊取身分與錢財，可能要去一趟街友收容所，或搭長途巴士前往加州紅木國家公園。

Hannah is a Hawaiian Native who was flying to New York City to visit family. She landed at LAX in Los Angeles, but never boarded her flight to New York City. Prior to going missing, she sent a messaged mentioning feeling scared, and that someone might be trying to steal her money… pic.twitter.com/E8Km1VAlYC — Missing People In America (@MissingPeopleIA) November 14, 2024

11日凌晨，漢娜傳訊息告訴姑姑，她因為「非常強烈的精神覺醒」，在旅程途中「偏離方向」。另一則訊息中，她又為自己的「瘋狂」道歉，並且宣稱這些訊息「肯定被攔截了」。

家屬認為，這些訊息的語氣根本不像漢娜，懷疑是否真的是她發的。他們已向洛杉磯警方、聯邦調查局（FBI）、洛杉磯機場當局通報。父親萊恩（Ryan Kobayashi）也親自飛往洛杉磯尋人，「她去過歐洲和日本，但她從來沒有不跟任何人連絡。她覺得處於危險之中，有人想要得到她的身分或手機。」

姑姑拉里（Larie Pidgeon）憂心忡忡表示，「這一點也不像漢娜，她是非常負責任的人。我的意思是，她非常期待這次活動。她訂了好幾千美元的飯店房間，活動門票也要數百美元。」

母親布蘭蒂（Brandi Yee）懇求各界協助散布消息、提供線索，「我沒有收到她的消息，傳訊息問她『到紐約市了嗎？』她只回『還沒』。她傳訊息給朋友說，她很害怕、她不能回家之類的。這些訊息真的很奇怪。」