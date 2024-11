夢想之旅失蹤！　她失聯前「一串訊息」超毛：我被耍了

▲漢娜被拍到抵達洛杉磯機場,卻沒有趕上轉往紐約市的班機。(圖/翻攝臉書Help Us Find Hannah)



記者吳美依/綜合報導

來自夏威夷的小林漢娜(Hannah Kobayashi)前往紐約市,展開「人生願望清單」(bucket list)的夢想之旅,卻在途中離奇失蹤。失去音訊前,她向親友傳了一連串詭異訊息,宣稱「我被耍了」,還為自己的瘋狂行徑道歉。

31歲的漢娜與姑姑相約在紐約市見面,準備一起踏上夢想之旅。11月8日,她從毛伊島(Maui)飛抵洛杉磯,被監視器拍到身影,42分鐘之後卻沒有趕上轉乘班機。9日,她疑似出現在洛杉磯一場活動上,但手機11日起關機至今,最後定位顯示還在洛杉磯國際機場。

失去音訊之前,漢娜曾傳訊息給一名友人,首先宣稱自己「被耍了」、「幾乎把所有的錢都交了出去」,遭到「我以為我愛的人」蒙騙。她還宣稱,被駭客竊取身分與錢財,可能要去一趟街友收容所,或搭長途巴士前往加州紅木國家公園。

Hannah is a Hawaiian Native who was flying to New York City to visit family. She landed at LAX in Los Angeles, but never boarded her flight to New York City. Prior to going missing, she sent a messaged mentioning feeling scared, and that someone might be trying to steal her money… pic.twitter.com/E8Km1VAlYC