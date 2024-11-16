羨慕同學「背黃金回來」18歲女被囚緬甸　向母討贖金：別放棄救我

▲苗栗一名18歲少女疑似被人蛇集團拐到緬甸後失聯。（圖／翻攝自台南市議會直播）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉一名18歲少女疑似被人蛇集團騙到緬甸，傳訊向秋姓母親討50萬美金贖金，但少女於11月8日傳完「你們不要放棄救我」訊息後，便失去音訊，家屬心急報警，苗栗警查證後，確定少女已出境尚未回國，目前下落不明，轉交由外交部協尋。

據了解，家屬向警方報案，表示女兒聽信高中同學說「到泰國背黃金回來，有60萬元台幣」，於10月25日表示她要去泰國，26日又傳訊說「我已經到了泰國」後就失聯，家屬一查，發現少女手機定位竟顯示位在緬甸的克倫邦，懷疑她遭人蛇集團誘拐，立即前往警局報案。

秋母表示，後續又接到少女傳訊說「新泰昌 交克園區」、「勝天集團」、「3.30-5.50睡覺 6.50上班 3點休息」，又說「我沒回就不要傳」、「他們會看」等語，似乎遭人控制行動，後續少女更發送求救訊息說「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」，然而在11月8日傳送「這幾天我會打電話回家，但你們不要放棄救我」後，家人再也等不到少女的音訊。。

大湖警分局證實，10月26日已受理秋母報案，查證後確定少女已出境，且未再入境，目前已通報外交部協尋，並查訪少女近期接觸對象。