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習近平「指名道姓」賴清德　包承柯：話說很重堅決與台獨鬥爭

▲▼拜習會,拜登習近平任內最後一次會面。（圖／路透）

▲「習拜會」把台灣問題列入首位，習近平首次公開點名認清「賴清德台獨本性」。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中國國家主席習近平於出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）峰會，昨16日與美國總統拜登舉行會晤。習近平罕見公開點名賴清德，要求美方慎之又慎處理台灣問題。涉台學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，賴清德的言行徹底踩踏大陸對「台獨」畫下紅線，因此習近平首次公開「指名道姓」，表明大陸方面對賴清德不抱任何幻想，「堅決與其台獨分裂行為進行鬥爭，顯示台海十分嚴峻。」

習近平於秘魯利馬出席亞太經合組織，昨16日會議期間會晤美國總統拜登。習近平總結過去4年要記取7條總結和啟示，包括中美之間要言必信、行必果，「不能挑戰中方四條紅險與底線」，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。

就中美關係，習近平強調，「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。」

就中方在台灣立場，習近平再次強調「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。

上海東亞研究所助理所長包承柯分析，「習主席首次『指名道姓』批判賴清德的台獨理念、台獨思想、台獨本性，話說得很重，也可以看得出大陸對賴清德當局從一開始就不抱任何幻想，主要原因還在於今年520賴的講話。」

包承柯也進一步指出，「520講話之後，中國大陸拿出非常強硬手段，從軍事、法制、經濟多方面的手段，包括一年內進行兩次『聯合利劍』軍演，主要震懾、針對台獨分裂勢力。這麼短的時間有一系列措施，明確反對台獨也是前所未有。」

▲▼ 上海東亞研究所助理所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

▲上海東亞研究所助理所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

回顧陳水扁與蔡英文時期，包承柯也指出，陳水扁時期提出「四不一沒有」，讓大陸對他曾有觀察期，之後陳水扁推出「兩國論」，使得兩岸關係又緊張；蔡英文最初執政時期，曾談到1992年「辜汪會談」以及兩岸關係條例等具體文件，使得兩岸定性和概念比較清晰。

「賴清德520的這次，猶如台獨的自白書，強調兩岸互不隸屬、兩國論等觀點，完全踩踏中國大陸反對『台獨』分裂劃下的底線和紅線。」包承柯說。

包承柯也分析，習近平在和拜登總統「指名道姓」台獨分裂行徑，「表明大陸對賴清德當局不抱任何幻想，堅決與其台獨分裂行為進行鬥爭，可以看到兩岸局勢的嚴峻性。」

至於川普執政後，中美關係之下的「台灣問題」何去何從？包承柯也表示，習近平再次重申一系列的基本的原則和中方立場想法，對賴的點名凸顯出確實非常的嚴峻，這和520後的局面完全吻合，目的是未來的川普政府知道中方態度與期待。

他也相信，中美雙方應該會管控「分歧」，「尤其在『台灣問題』上面，管控分歧和挑戰是一個重要的方向，如何去應對，還需要觀察」

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