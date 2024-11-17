專家：習近平亮底線　盼透過拜習會向川普喊話

▲拜登卸任前再次與習近平會面。（圖／路透社）



文／中央社台北17日電

美中元首16日在秘魯舉行會晤。專家分析，中國國家主席習近平亮出北京的「底線」，盼透過這次會面向美國候任總統川普喊話，一是台灣議題，其次是想強調對中國的「打壓」是不合理的。

習近平與即將卸任的美國總統拜登當地時間16日在利馬亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行會晤，雙方高層幕僚都有出席。

綜合自由亞洲電台等美媒報導，習近平致詞時表示，美國剛結束大選，中方致力於發展穩定、健康、可持續中美關係的目標沒有改變，「中國已準備好與美國新政府保持溝通，擴大合作，管控分歧，努力實現中美關係平穩過渡，造福兩國人民」。

報導說，習近平沒有提到川普的名字，但談話中顯示擔心川普在美國大選中的保護主義言論可能會讓中美關係再次跌入低谷，包括「大國競爭不應該成為時代邏輯」「大國之間不應該搞小院高牆」「如果把對方當成對手、敵手，搞惡性競爭，互相傷害，就會攪亂中美關係，甚至倒退」。

習近平還表示，要不斷探索兩大國和睦相處的正確道路，實現中美長期和平共處。

報導引述美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元分析，拜登政府雖然是「看守政府」，從習近平的角度來說，仍希望透過拜登向川普喊話，亮出中國的「底線」。

葉耀元說，「第一個（底線）一定是台灣議題，第二個就是中國在國際社會裡面占有的角色，還有中國已經崛起的事實。他（習近平）會想強調，對中國的『打壓』本身都是不合理的」。

葉耀元認為，習近平同時也想透過拜登與川普討論，中美雙邊競爭關係雖然不會改變，但還是有可以合作的領域。

不過，這位專家說，「這個合作的契機當然我還是打個問號」。

他進一步談到，川普在第一任期選上之前所說的幾乎都去做了，「事實上，他很predictable（可預測），因為他想做的事情，他會一直跟你講」。

陸媒上觀新聞則說，習近平在會談中對拜登說的一些話「意味深長」，尤其是「繼續探尋兩個大國相處之道」。在不長的剩餘任期，拜登需要這樣，在接下來的4年乃至更長時間，也需要這樣。這才是明智選擇。

據中國官媒央視新聞，習近平在會談中表示，中美兩個大國難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守；台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。

習近平還強調，「台獨」分裂行徑與台海和平穩定水火不容，「美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一」。