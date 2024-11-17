習近平首次點名賴清德　仇長根：十分罕見！民進黨誤判讓台海危險

▲最後一次「習拜會」，習近平首次公開點名認清「賴清德台獨本性」 。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

中國國家主席習近平於出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）峰會，昨16日與美國總統拜登舉行會晤。習近平首次公開點名賴清德，涉台學者仇長根接受《東森新媒體ETtoday》訪問也分析「這是十分罕見的信號」，習近平任內從未「針對台灣領導人，唯獨公開點出「賴清德台獨本性」，這也說明台海局勢已經嚴峻，「民進黨不能再誤判，讓兩岸走向危險境地。」

習近平於秘魯利馬出席亞太經合組織，昨16日會議期間會晤美國總統拜登。習近平總結過去4年要記取7條總結和啟示，包括中美之間要言必信、行必果，「不能挑戰中方四條紅險與底線」，中美兩大國難免有些矛盾分歧，也不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。

習近平重申，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。並且強調，「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。」

習近平就台灣、經貿科技、網路安全、南海、烏克蘭危機和朝鮮半島等問題闡明中方立場。再次強調「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。

最後一次「習拜會」的焦點除了總結中美關係過去4年啟示，中方把「台灣問題」列為首位，也是最重要紅線底線。習近平甚至首次公開點名賴清德，提醒美方認清其「台獨」本性。細數習近平任內從未「指名道姓」台灣領導人，即使是蔡英文時期也從未有過。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《東森新媒體ETtoday》訪問首提出三點分析，第一，美選剛結束，現在正值中美關係、兩岸局勢關鍵轉換期，美國總統拜登也即將離開政治舞台。針對最後一次「習拜會」，習近平對中美關係做了全面性總結，並且肯定2023年舊金山「習拜會」所取得一些成果。

▲習近平首次公開點名賴清德，涉台學者仇長根表示，「這是十分罕見信號！。（圖／CFP）

對中美關係大方向上發展，習近平的談話還是給予肯定，目前中美關係發展保持穩定，如果說有分歧，「台灣問題」是最大，美國一直玩兩手政策「說一套作一套」，習近平明確提出四大紅線底線，把「台灣問題」放第一位，要美方妥善處理好。

第二，習近平首次公開點名賴清德，仇長根表示，「這是十分罕見信號！習主席（任內）從未對台灣歷來領導人點名，這也說明賴清德上台以後，在『台獨』路上越走越遠，是非常危險。」

第三是習近平希望川普上台以後，「希望美國能夠認清中方4條紅線，尤其是『台灣問題』列為首位，分量極其重要，話說得很重，同時也是讓民進黨當局認清形勢，不要一意孤行，大陸在主權上絕對不會有絲毫的讓步。」

相較李登輝、陳水扁、蔡英文執政時期，大陸方面都有觀察期，唯獨對賴清德沒有任何期待。仇長根也表示，民進黨執政一直破壞兩岸基礎，如果賴清德政府與民進黨如果一直誤判，對中美關係來說也是一個衝擊，造成兩岸關係越來越對抗，這種狀況真的非常不利於台海局勢，