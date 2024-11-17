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習近平：準備與川普新政府擴大合作

▲川普即將上任，習近平做好準備。（圖／路透）

▲川普即將上任，習近平做好準備。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國國家主席習近平於16日美國總統拜登進行最後一次會談，討論從網絡犯罪到貿易、台灣和俄羅斯等關鍵議題。他也表示，將與美國總統當選人川普（Donald Trump）的新政府合作。

習近平與拜登的會談持續約兩小時，地點在秘魯利馬舉行的亞太經合會（APEC）會議期間的飯店內，這是兩人7個月來的首次會談。

習近平指出，「無論選舉結果如何，中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有改變。」他也承認兩國關係存在「起伏」，並強調：「中國準備與美國新政府保持溝通、擴大合作、管控分歧。」

拜登則向習近平表示，兩人未必總是意見一致，但討論始終「坦率」且「直言不諱」。

此次會談距離川普就職僅剩兩個月。川普曾誓言對中國商品全面徵收60%的關稅，作為「美國優先」貿易政策的一部分，但此舉遭到北京的反對。他還計劃任命對華態度強硬的多名官員，包括讓參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿，以及讓眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問。

拜登試圖緩和與中國的緊張關係，但美國因近期中國涉及的駭客攻擊事件感到憤怒，該事件針對美國政府與總統選舉相關官員的電話通訊。此外，中國當局對台灣施加的壓力以及對俄羅斯的支持也令華盛頓感到擔憂。

根據路透社報導，台灣總統賴清德計劃在未來數周內途經美國夏威夷州與關島，進行敏感的訪問，北京勢必有所反應。同時，台灣經濟部前部長林信義峰會期間與拜登會面，並邀請他在近期訪問台灣，拜登則回答「我會」（I Will）。

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