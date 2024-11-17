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秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

▲▼台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義出席舉辦在秘魯的2024年亞太經濟合作（APEC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台杉投資管理顧問公司董事長林信義出席舉辦在秘魯的2024年亞太經濟合作會議（APEC）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

APEC年會今天落幕，台灣領袖代表林信義表示，此行與許多經濟體代表都有正式雙邊或場邊會談、寒暄，他也有在會場和中國國家主席習近平打招呼，但並無握手，畢竟大家都很忙碌地穿梭其中，把握機會和各國領袖交流。

林信義曾三度參與亞太經濟合作會議（APEC），2005年以領袖代表身分出席韓國釜山APEC經濟領袖會議時，在會場與時任中國國家主席胡錦濤握手寒暄，成為歷史畫面。

林信義今天出席國際記者會，被問及此次有無和習近平互動時，他回應，台灣和中國已許久沒有正式雙邊會談，這次他有和每一個經濟體代表自然互動，包含與習近平打招呼。媒體詢問可否分享互動細節，他一邊揮手笑說，「打招呼的動作沒什麼細節」。

至於有沒有握手，他說沒有，因大家在會場都是很忙碌地穿梭其中，和各國領袖交流。

林信義指出，他利用本次機會和許多經濟體代表進行雙邊會談，也有場邊會談，場邊的形式有時為比較短時間的寒暄，有些則比較長，至少有10分鐘左右，較難明確指出會談數量。

至於談話內容，主要圍繞在經濟體之間合作機會，「針對他的需求，我們想像他需要什麼，也得到很好回應」。

他說，2005年代表時任總統陳水扁到釜山參加APEC，當時的與會者今天都不在，「但有一位，我跟他爸爸很熟」，不僅與這位領導人聊到其父親身體狀況，也談到該國產業發展與台灣優勢等。據了解，這位「爸爸」指的是泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。

他也提到，自己和越南國家主席梁強、泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、美國總統拜登（Joe Biden）都有不少互動；與日本首相石破茂則是「打過2、3次招呼」，感受到對方很客氣。

談及昨天與拜登會晤，他說，很重要的是要謝謝拜登長期對台支持，他也期待拜登將來有機會來台灣，拜登回應「我會的」（I will），兩人在晚會也多次互動，「他很親切」。

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