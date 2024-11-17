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台灣問題放首位！　習近平會晤拜登強調4大紅線：不容挑戰

▲▼拜習會,拜登習近平任內最後一次會面。（圖／路透）

▲拜登任內最後一次與習近平會面。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中國國家主席習近平於出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）峰會，昨16日與美國總統拜登舉行會晤，除了談及中美關係，特地強調中方4大紅線和底線，台灣問題放在首位。他說，「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。」

根據《央視》發佈消息，習近平與拜登會見時指出，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。我們指導雙方團隊通過磋商確定了中美關係的一些指導原則，共同推動兩國對話和合作重回正軌，恢復和新建了20多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業、氣候變化、人文等領域取得了積極成果。

就過去4年經驗值得總結、啓示需要記取，習近平提出七條總結。一是要有正確的戰略認知。「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。

二是要言必信、行必果。人無信不立。中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。

三是要平等相待。中美兩個大國交往，任何一方都不能按照自己的意願改造對方，也不能從所謂“實力地位”出發壓制對方，更不能為保持本國的領先地位而剝奪對方正當發展權利。

四是不能挑戰紅線、底線。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。

▲▼拜習會,拜登習近平任內最後一次會面。（圖／路透）

▲習近平會晤拜登明確告知四大紅線，包括台灣問題放最前面。（圖／路透）

五是要多搞對話和合作。在當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。不管是在經貿、農業、禁毒、執法、公共衛生等領域，還是面對氣候變化、人工智能等全球性挑戰，以及在國際熱點問題上，都需要中美合作。中美雙方應該拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現合作共贏。

六是要回應人民期待。發展中美關係應該始終著眼兩國人民福祉，匯聚兩國人民力量。中美雙方要為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，也要排除干擾和障礙，不要人為製造「寒蟬效應」。

七是要展現大國擔當。中美兩國應該時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，為世界團結髮揮積極作用，包括開展良性互動、不搞相互消耗、不脅迫別國選邊站隊。

習近平強調，中美關係的發展歷程，印證了中美建交45年來的經驗和啓示。如果兩國做夥伴，求同存異，中美關係就能夠取得長足發展。如果把對方當對手，惡性競爭，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。中方願同美方繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，延續中美關係來之不易的企穩勢頭。

習近平就台灣、經貿科技、網路安全、南海、烏克蘭危機和朝鮮半島等問題闡明中方立場。

習近平強調，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一

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