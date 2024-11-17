冷空氣來了！　明探16℃

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記者陳俊宏／台北報導

冷空氣來了！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周一夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫將會降到19-20度或以下，局部單點甚至會降到16度上下。

▼東北季風今起報到。（圖／資料照／記者李毓康攝）



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吳聖宇在臉書說，天兔颱風的腳步才剛離開，緊跟著新一波東北季風又從今天開始報到，今天清晨0時起到7時為止，北海岸局部單點的累積雨量已經有將近100毫米，雖然短時間內的雨勢不是特別大，但是長時間的累積下來，雨量仍然會相當多。

吳聖宇指出，預期東北季風增強之後可能至少要持續一周的時間，由於北邊冷高壓移動緩慢，加上南邊有萬宜颱風通過菲律賓進入南海，東北季風南下持續的時間會比較長，而且因為氣壓梯度較大，季風的強度也比較明顯。

吳聖宇提到，同時加上萬宜颱風外圍的中高層水氣未來將向北擴散，不僅是迎風面降雨多，其他地方的雲量也將會逐漸增加，甚至有些局部降雨出現的機會。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇分析，今天降雨仍然比較集中在北部、東半部，大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶有局部大雨甚至豪雨出現的可能性；周一、周二隨著萬宜颱風的中高層雲系逐漸擴散上來，中南部的雲量也將會偏多，除了迎風面地區降雨仍然較為明顯之外，其他地方也將是多雲到陰，甚至有些局部降雨的天氣型態。



吳聖宇提醒，溫度方面也會較為偏涼，尤其是北台灣感受涼意較為明顯，今天白天高溫在北部、東北部是23-25度，花東地區27-28度，中南部仍有28-30度。

吳聖宇說，周一溫度會更低一些，北部、東北部白天高溫只剩下20-22度，花東地區25-27度，中南部也會降到26-28度左右；夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫將會降到19-20度或以下，局部單點甚至會降到16度上下，中南部的日夜溫差大。