快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

▲今起水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

今晚起防10級強陣風，全台有雨！中央氣象署提醒，今天、周一基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部山區有局部大雨發生機率。

►大雨特報

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基隆市、台北市、新北市

►陸上強風特報

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象署今晨發布「大雨特報」，東北季風增強及水氣偏多，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署也對12縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚起澎湖、馬祖將有10至11級強陣風；桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、金門有9至10級強陣風；基隆北海岸、新北、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日白天雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今日東北季風增強，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區、東北部有雨，並有局部大雨或豪雨機率，北部、東部及東南部有局部短暫雨，東部山區有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖、金門亦有零星短暫雨，澎湖為多雲。

氣象署指出，周一、周二東北季風持續影響，加上萬宜颱風進入南海後，外圍水氣北移，使台灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯，尤其周一基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨或豪雨，東部山區亦有局部大雨機率；周二基隆北海岸、東北部山區仍有局部大雨，大台北山區有局部較大雨勢機率。