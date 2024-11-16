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香港與秘魯簽訂自貿協定　投資協定談判中

▲香港商務及經濟發展局局長丘應樺（右）和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén（左）簽訂自貿協定。（圖／翻攝自港府新聞公報）

▲香港商務及經濟發展局局長丘應樺（右）和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén（左）簽訂自貿協定。（圖／翻攝自港府新聞公報）

記者陳冠宇／綜合報導

香港與秘魯15日在利馬舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議期間簽訂自由貿易協定。在貨物貿易方面，秘魯承諾佔其約98.3％關稅稅目的香港原產貨物可享免關稅待遇進入秘魯市場。此外，香港與秘魯已展開另外一份促進和保護投資協定（投資協定）的談判。

據港府消息，在香港特首李家超和秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的見證下，香港商務及經濟發展局局長丘應樺和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén簽訂協定。

李家超表示，這是本屆港府簽訂的首份自貿協定，對香港和秘魯都具有戰略價值，除了有助香港打入秘魯這個具發展潛力的市場，也為香港和秘魯的製造商、服務提供者和投資者提供法律保障和更有利條件，創造商機，促進兩地雙邊貿易和投資。

李家超還透露，香港與秘魯已展開另外一份促進和保護投資協定（投資協定）的談判。

這份自貿協定涵蓋服務貿易（包括電子商貿）、貨物貿易、投資及其他相關範疇，整體承諾超越雙方各自在世界貿易組織下所作承諾，香港業界可受惠於撤銷或削減關稅，以及減少貿易壁壘。同樣地，香港的服務提供者和投資者在進入秘魯市場及在當地營運時，也可以受惠於具法律保障的更佳市場准入和國民待遇。

在貨物貿易方面，秘魯承諾佔其約98.3％關稅稅目的香港原產貨物可享免關稅待遇進入秘魯市場，當中91.3％關稅稅目在自貿協定生效後即時獲免除，而剩下的7％關稅稅目的關稅將逐步撤銷。

2023年，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貿易夥伴，雙邊貿易總額達52億港元。香港與秘魯的雙邊貨物及服務貿易分別為每年平均4％（2019至2023年）及16.3％（2018至2022年）的增長。

連同與秘魯的自貿協定，香港迄今已簽訂9份自貿協定，涉及21個經濟體，包括中國大陸、紐西蘭、歐洲自由貿易聯盟成員國（即冰島、列支敦士登、挪威和瑞士）、智利、澳門、東南亞國協成員國（即汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）、喬治亞、澳洲和秘魯。

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