7個座位的距離！　林信義、習近平APEC晚宴無互動

▲林信義赴秘魯出席2024年APEC領袖會議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

APEC年會正在秘魯首都利馬舉行，經濟領袖晚宴現場，各國領袖一字排開欣賞秘魯特色演出，台灣領袖代表林信義與中國國家主席習近平相隔7個座位，兩人並無互動機會。

林信義晚間出席秘魯方於總統府舉辦的經濟領袖晚宴，根據APEC台灣代表團捕捉到的畫面，他在迎賓人員引導下入場，緩緩走向會方安排位置，但並未馬上坐下，新加坡總理黃循財伸手拉了他的手，協助他入座，一起欣賞秘魯特色演出。

過程中，林信義和泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）短暫交談。美國總統拜登坐在貝東塔另一側。習近平也有出席經濟領袖晚宴；不過，他和林信義的位置中間間隔7個座位，兩人並無互動機會。

林信義今天行程滿檔，上午出席領袖與貴賓非正式對話期間，與美國總統拜登（Joe Biden）進行晤談；中午以午宴形式參與經濟領袖與APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表對話。

今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主是秘魯，年會在首都利馬舉行，總統賴清德指派總統府資政林信義擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是他睽違19年再次以領袖代表身分與會。