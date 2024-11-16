習近平見石破茂　同意盡快落實核染水排海共識

▲石破茂（左）、習近平（右）在APEC會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平15日下午在利馬出席APEC會議期間，與日本首相石破茂會面。根據新華社報導，雙方同意保持高層交往，用好經濟、人文等領域高級別對話機制，盡快將關於日本福島核污染水排海問題達成的共識轉化為行動。

習近平在會面時提到，國際和地區形勢變亂交織，中日關係處於改善發展的關鍵時期。中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，兩國關係具有超越雙邊的重要意義。

習近平提到，中方願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，堅守中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

習近平強調，中國的發展是世界的機遇，對日本等周邊鄰國更是如此，希望日方同中方一道，樹立正確相互認知，從戰略高度和全局視野把握好兩國關係正確方向，將雙方達成的重要政治共識體現到具體政策和實際行動中，正視歷史、面向未來，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題，建設性管控分歧，維護好兩國關係政治基礎。

習近平還說，雙方要深化拓展人文和地方交流，促進兩國人民特別是青年一代的相互瞭解。中日經濟利益和產業鏈供應鏈深度交融，雙方要堅持合作共贏，維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通。加強國際和地區事務協作，踐行真正的多邊主義，弘揚開放的區域主義，共同應對全球性挑戰。